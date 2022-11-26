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Володимир Макей (архівне фото) Фото: Jason DeCrow/AP/picture alliance
ПолітикаБілорусь

Помер глава МЗС Білорусі Володимир Макей

Ольга Лебедєва | Олександр Куницький
56 хв. тому

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей раптово помер на 65-му році життя, повідомило агентство БелТА.

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На 65-му році життя помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Про це у суботу, 26 листопада, повідомило державне інформагентство БелТА із посиланням на прессекретаря МЗС Білорусі Анатолія Глаза.

"Кілька годин тому раптово помер. Нічого не віщувало. Ще вчора обговорювали плани на тиждень. Велика втрата для всіх нас", - цитує Глазу інформагентство. Втім, про причини смерті дипломата не повідомляється.

28 листопада Макей повинен був зустрітися із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Співчуття представництва Євросоюзу

Представництво Євросоюзу в Білорусі висловило співчуття у зв'язку зі смертю Макея. "Щирі співчуття. Наші думки з сім'єю, колегами та друзями міністра Макея, оскільки вони переживають важкі часи", - йдеться у повідомленні представництва ЄС, опублікованому в соцмережах.

Володимир Макей народився 1958 року, закінчив Мінський державний педагогічний інститут іноземних мов, а також Дипломатичну академію МЗС Австрії. У 2000-2008 роках обіймав посаду помічника президента Білорусі, у 2008-2012 роках - глави адміністрації президента Білорусі. Зовнішньополітичне відомство Макей очолював із 20 серпня 2012 року.

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