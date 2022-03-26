 Польський план порятунку України: десять пунктів для завершення війни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2022

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Новини

Польський план порятунку України: десять пунктів для завершення війни

Серед пропозицій, які спільно висунули Польща, Словенія та Чехія, відключення всіх російських банків від SWIFT, притулок для військових РФ, які відмовляються виконувати накази Кремля, та відмова у візах ЄС для росіян.

Надпис Зупиніть війну на українському прапорі

Надпис "Зупиніть війну" на українському прапорі

Польща, Словенія та Чехія підготували план із 10 пунктів, щоб підтримати Україну та покласти край війні, яку розв'язала Росія. Про це розповідає прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у своїй статті, яку у п'ятницю, 25 лютого, було опубліковано на сайті видання Politico.

Йдеться про пропозиції висунуті главами урядів трьох країн за результатами їхнього візиту до Києва 15 березня.

"Я знаю, що президент України Володимир Зеленський був вдячний за наш візит із прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншею, прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою та Ярославом Качинським, лідером моєї партії "Право і справедливість". Але він і решта України праві, очікуючи від нас набагато більше", - пише Моравецький.

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Відключення від SWIFT та транспортна блокада 

Перш за все польський прем'єр наголошує на необхідності відключити всі російські банки від міжнародної платіжної системи SWIFT. "Інакше російська економіка адаптується до нових умов протягом кількох тижнів", - пояснює він.

Далі Моравецький пропонує запровадити єдину політику прихистку для російських військових, які відмовляються виконувати накази Кремля.

По-третє, необхідно повністю заблокувати російську пропаганду у Європі. "Свобода слова не дає права брехати", - пише він.

Моравецький закликає блокувати російські кораблі в європейських портах та наземний транспорт, що прямує до або з Росії. Він також пропонує розширити санкції проти оточення російських олігархів та всіх членів партії "Єдина Росія", а до того ж призупинити видачу віз усім громадянам Росії, які хочуть в'їхати до ЄС. "Російський народ повинен зрозуміти, що він зазнає наслідків цієї війни. І ми сподіваємося, що вони відвернуться від Путіна", - наголошує він.

Виключення Росії з міжнародних організацій

І наостанок глава польського уряду пропонує ввести ембарго на експорт до Росії технологій, які можуть бути використані у військових цілях, а також виключити Росію зі всіх міжнародних організацій.

"Ми не можемо сидіти за одним столом зі злочинцями", - заявив польський прем’єр.

Моравецький наголосив, що запропонований план не лише можливий, а й необхідний.

"Якщо ми хочемо відновити мир, Путін має знати, де проходить червона лінія - лінія, яку він не може перейти. Той факт, що Росія має ядерний арсенал, не може бути виправданням пасивності", - наголосив він. 

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