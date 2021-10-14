Поліція розцінює напад лучника з п'ятьма вбитими в Норвегії як теракт

Норвезька поліція розглядає вбивство п'ятьох людей, яке скоїв озброєний луком чоловік у місті Конгсберг, як терористичний акт. Про це йдеться в поширеній заяві правоохоронців. Розслідування інциденту триває, чоловік раніше уже перебував у полі зору поліції. Вони припускають, що підозрюваний в нападі особливо радикалізувався після того, яке нещодавно прийняв іслам, цитує інформагенція dpa.

Наразі 37-річного громадянина Данії підозрюють у нападі на багатьох людей з використанням кількох різновидів зброї, в тому числі лука та стріл. Поліція з'ясовує, чи міг напад спровокувати інших жителів країни вдатися до подібних актів насильства. Поки що жодних вказівок на це немає, зазначили в поліції.

Читайте також:Глава МЗС ФРН з нагоди 20-річчя терактів 11 вересня закликав до оновлення альянсів

Нападник зізнався і співпрацює зі слідством

Нагадаємо, що озброєний луком чоловік скоїв напад на людей в середу, 13 жовтня. Він учинив стрілянину з лука в кількох місцях, зокрема в одному з супермаркетів міста Конгсберг.

За даними норвезької поліції, внаслідок нападу загинули чотири жінки і один чоловік. Ще двоє зазнали поранень, в тому числі і поліцейський, який у цей момент був у супермаркеті.

Для того щоб затримати чоловіка, поліція оточила кілька районів, направила гелікоптер і команду саперів. Нападника затримали через більш ніж пів години й доправили до відділку в сусідньому місті Драммен. За даними поліції, під час нападу він діяв сам.

Згодом у поліції поінформували, що підозрюваний раніше прийняв іслам та перебував у полі зору правоохоронців через побоювання його радикалізації.

Наразі затриманий, котрий виявився місцевим жителем, перебуває під вартою і дає свідчення. За інформацією його адвоката, чоловік готовий до співпраці зі слідством. У прокуратурі заявили, що підозрюваний зізнався в скоєному.