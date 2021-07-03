Поліція розслідує расистські образи футболістів збірної Англії

Британська поліція в понеділок, 12 липня, почала розслідувати факти расистських образ на адресу трьох чорних футболістів збірної Англії. Напередодні Маркус Решфорд, Джейдон Санчо і Букайо Сака не забили вирішальні м'ячі в серії пенальті у фінальному матчі чемпіонату Європи з футболу між збірними Англії та Італії. За результатами серії пенальті після основного та доданого часу (1:1) Італія виграла "Євро-2020" в Англії з рахунком 3:2. Після цього деякі користувачі соцмереж почали публікувати образливі дописи расистського характеру на адресу англійських футболістів.

Поліція Лондона засудила такі дописи, назвала їх "неприпустимими" та заявила, що розслідуватиме цю справу, передає інформагенція AP.

Окрім віртуальних образ, в ніч на понеділок у Манчестері зіпсували настінне зображення Маркуса Решфорда. Поліція Манчестера вважає, що це має расистське підґрунтя, і розслідує обставини завдання збитків.

У Манчестері зіпсували зображення Маркуса Решфорда після поразки збірної Англії в фіналі "Євро"

Спортивна й політична еліта засудила образливі дописи

Англійська футбольна асоціація заявила про шок, назвала поведінку фанатів огидною і закликала Facebook та Twitter видалити образливий контент. Також там закликали британський уряд ухвалити закони, які дозволять карати за образи в інтернеті.

Принц Вільям - президент Англійської футбольної асоціації - написав на Twitter, що його "нудить" через расистські образи на адресу гравців. "Абсолютно неприпустимо, що гравцям доводиться терпіти цю огидну поведінку. Це повинно припинитися зараз, і всі причетні повинні нести відповідальність", - заявив Вільям.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон вважає, що збірну Англії слід "хвалити як героїв", а не ображати в соцмережах. "Відповідальним за ці жахливі образи має бути соромно", - написав він на Twitter.

Мер Лондона Садік Хан закликав соціальні мережі робити більше, аби притягати до відповідальності порушників. "У футболі чи деінде немає місця для расизму, - написав він на Twitter. - Відповідальні за огидні образи в Інтернеті, яке ми побачили, повинні бути притягнуті до відповідальності, і компанії соціальних мереж повинні негайно діяти, щоб усунути і запобігти цій ненависті''.

Facebook і Twitter запевняють, що реагують на порушення правил

Компанія Facebook заявила, що намагається якомога швидше видалити образливий контент, і закликала користувачів задіювати інструменти, які Facebook пропонує, аби блокувати зловживання (функції "поскаржитися на допис", "поскаржитися на сторінку" та ін.).

У компанії Twitter заявили, що расистським образам немає місця на цій платформі. Там стверджують, що видалили понад 1000 твітів і назавжди заблокували низку сторінок за порушення правил спільноти. У Twitter запевнили, що продовжать відстежувати контент, який порушує правила.

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