Поліція посилить охорону Бундестагу після штурму Капітолія

Берлінська поліція збільшила кількість правоохоронців, які чергують в районі Бундестагу. Про це у неділю, 10 січня, повідомляє видання Bild am Sonntag з посиланням на лист голови Бундестагу Вольфґанґа Шойбле (Wolfgang Schäuble) до депутатів.

У цьому листі Шойбле розповів, що звернувся до міністерства закордонних справ ФРН за доповіддю про заворушення в США. Він додав, що обговорить з представниками федерального уряду та місцевої влади Берліна висновки, які можна зробити зі штурму Капітолію, для безпеки Бундестагу.

Крім того, голова німецького парламенту поклав відповідальність за штурм на чинного президента США Дональда Трампа.

Раніше, 7 січня, представник берлінської поліції заявив про коригування заходів захисту особливо важливих будівель в столиці Німеччини. Мова йде, зокрема, про Бундестаг та об'єкти, які належать Сполученим Штатам.

Інциденти у Бундестазі

Четверо відвідувачів 18 листопада переслідували та ображали в коридорах будівлі парламенту ФРН депутатів, зокрема міністра економіки Петера Альтмаєра (Peter Altmaier) та експерта з внутрішньої політики Вільної демократичної партії Константіна Куле (Konstantin Kuhle), знімаючи це все на відео та транслюючи в інтернет. За даними поліції, порушників запросили три депутати від АдН. Інциденти сталися під час обговорення поправок до закону про епідеміологічний захист, що забезпечували правову базу для жорстких обмежень у суспільному та економічному житті Німеччини з метою боротьби з пандемією COVID-19.

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До цього, 29 серпня, у Берліні на акції протесту проти обмежень, запроваджених з метою протидії епідемії COVID-19, переросли у сутички з поліцією. Через малу кількість поліцейських деякі протестувальники встигли піднятися сходами до будівлі Рейхстагу. Всередину будівлі, де засідає німецький Бундестаг, протестувальники не потрапили, їх відтіснила поліція. Серед демонстрантів були представники руху "рейхсбюргерів", які тримали в руках чорно-біло-червоні прапори Німецької імперії.

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