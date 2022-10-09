Поліція ФРН почала розслідування щодо "Північних потоків"

До датського острова Борнхольм вирушили два кораблі ВМС ФРН із водолазами, які мають задокументувати пошкодження труб газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Федеральна поліція Німеччини почала з'ясовувати обставини, за яких наприкінці вересня відбулися пошкодження газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", повідомили у неділю, 9 жовтня, громадсько-правові медіакомпанії WDR і NDR з посиланням на лист міноборони Німеччини.

Глава федеральної поліції ФРН Дітер Романн (Dieter Romann) минулого тижня направив у Бундесвер запит про "допомогу в отриманні уявлення про пошкодження на газопроводах". Після "оцінки наявних для цього ресурсів у військово-морських сил (ВМС) та правової перевірки міністерства оборони" запит задовільнили.

У місії, яка була сформована з службовців федеральної поліції Німеччини і Бундесверу, також беруть участь два судна німецьких ВМС: тральщик-шукач мін Dillingen та багатоцільовий корабель Mittelgrund. 7 жовтня вони вийшли в море з військово-морських баз у Кілі та Екернферде і попрямували до датського острова Борнхольм – у зону, де сталися пошкодження газопроводів. На борту цих суден знаходяться водолази, які мають задокументувати пошкодження труб.

Версія про саботаж на "Північних потоках"

Наразі розглядається версія, що чотири пошкодження труб "Північних потоків" стали результатом саботажу. Однак хто саме несе за нього відповідальність - не зрозуміло. Тижнем раніше до розслідування обставин події приступила влада Швеції, яка направила до місця інциденту підводний човен.

30 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообіцяв Данії та Швеції допомогу у з'ясуванні причин витоків газу на трубопроводах. Міністр юстиції ФРН Марко Бушманн (Marco Buschmann) 2 жовтня заявив, що пошкодження "Північних потоків" могли бути наслідком кримінального злочину, розслідуванням якого може зайнятися генеральна прокуратура Німеччини.

Читайте також: Аварія на "Північних потоках": все вказує на диверсію, але хто за цим стоїть?