Поляки й угорці розійшлися у поглядах на Росію та США

Дві третини жителів Польщі хочуть посилення санкцій Заходу проти Росії, і лише 8 відсотків угорців згодні з цим, випливає із соцопитування, проведеного Pew Research Center. Подробиці - у DW.

Хоча і Угорщина, і Польща проголосували в ООН за засудження вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, ці дві центральноєвропейські країни відтоді часто мають розбіжності у поглядах на відносини з Москвою на світовій арені. Опитування Pew Research Center показує, що громадська думка у цих двох країнах відображає наявні відмінності.

Дослідження, проведене з 8 березня по 27 квітня 2023 року (брали участь 2029 дорослих жителів Угорщини та Польщі), вивчало погляди угорців та поляків на Росію, США, відносини їхніх країн з обома державами та оцінці зовнішньополітичних проблем в умовах російського вторгнення в Україну. Про найголовніші результати опитування - DW.

Істотні відмінності щодо зв'язків із США та РФ

Значно більша частка жителів Польщі (77 відсотків), ніж Угорщини (33 відсотки), вважають, що Росія є серйозною військовою загрозою для своїх сусідів. Приблизно у чверті угорців протилежна думка щодо цього, серед поляків так думають лише 5 відсотків.

Відповідаючи на запитання, відносини з якою країною - зі США чи з Росією - важливіші для їхньої країни, 76 відсотків поляків обрали США. Це на 47 процентних пунктів більше, ніж у 2019 році, коли таке запитання було поставлене вперше. В угорців зовсім інша ситуація - 17 відсотків респондентів називали США, 11 відсотків зазначили, що для них важливіші близькі відносини з Росією, а більшість опитаних сказали, що однаково важливі відносини з обома країнами.

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Думки поляків та угорців з цього приводу у 2019 році, до вторгнення РФ в Україну, були відносно схожими - трохи більше половини учасників дослідження в тій та іншій країні говорили про важливість близьких відносин і з Росією, і зі США.

Що ж до питання про те, чи слід Брюсселю та Вашингтону посилити економічні санкції проти Москви, то лише 8 відсотків угорців дали тут позитивну відповідь, тоді як серед поляків так вважають 67 відсотків опитаних. Частка тих, хто хоче посилити санкції Заходу проти Росії, у Польщі зросла на 18 процентних пунктів з того часу, як це питання востаннє ставилося в 2015 році, після анексії Росією Криму. Аналогічних даних щодо Угорщини немає.

Приблизно половина угорців (48 відсотків) вважає, що санкції Заходу проти РФ мають бути послаблені, тоді як серед поляків таку думку висловили лише 3 відсотки.

Віктор Орбан Фото: Zoltan Mathe/dpa/MTI/AP/picture alliance

Ставлення до прийому біженців

Поляки та угорці неоднозначно ставляться до прийому біженців: 52 відсотків жителів Польщі підтримують прийом біженців, які рятуються від насильства та війни, в Угорщині подібної думки дотримуються 49 відсотків опитаних. За даними ООН, обидві країни прийняли чимало українських біженців: у Польщі їх мешкає близько 960 тисяч, в Угорщині - майже 50 тисяч (дані на 21 вересня 2023 року).

Частка респондентів, які висловлюють таку думку, значно знизилася в обох країнах порівняно з опитуванням, яке проводилося після вторгнення Росії в Україну. У 2022 році вісім із десяти поляків та майже шість з десяти угорців були за прийом біженців із країн, звідки люди тікають, рятуючись від запеклих конфліктів. У 2023 році підтримка прийому таких осіб знизилася на 28 процентних пунктів у Польщі та на 14 - в Угорщині.

При цьому і в Угорщині, і в Польщі учасники дослідження, які вважають, що для їхньої країни краще грати активну роль у світових справах, частіше (на 9 відсоткових пунктів) віддають перевагу тісним відносинам із США, ніж ті, хто каже, що їхня країна має зосередитися на вирішенні внутрішніх проблем.

Польський президент Анджей Дуда та президент США Джо Байден (архівне фото) Фото: EVELYN HOCKSTEIN/REUTERS

Чи бачать угорці й поляки загрозу від Росії

Відмінності у політичних поглядах респондентів в обох країнах накладають відбиток і на їхнє ставлення до Росії. В Угорщині ті, хто відносить себе до правих, частіше, ніж ті, що називають себе лівими, вважають, що РФ не становить загрози. Опитані, які підтримують правлячу в Угорщині партію Fidesz прем'єра Віктора Орбана, рідше кажуть, що Росія є серйозною загрозою, і частіше - що РФ не становить загрози, ніж ті учасники дослідження, які ставляться до партії Орбана неприхильно.

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Угорці, які називають себе правими, (55 відсотків) більш ніж удвічі частіше, ніж ліві (24 відсотки), виступають за послаблення санкцій Заходу проти Росії. Серед тих, хто позитивно ставиться до партії Fidesz, підтримка послаблення санкцій також вища, ніж серед тих, хто ставиться до Fidesz негативно. Водночас поляки, які є прихильниками правлячої національно-консервативної партії "Закон і справедливість" (PiS), частіше кажуть, що Росія є серйозною загрозою, ніж ті, хто ставиться до PiS негативно (85 відсотків проти 74 відсотків відповідно).