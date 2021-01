Поетка з інавгурації Джо Байдена: успіх 22-річної Аманди Горман

Аманда Горман - 22-річна американська поетеса, наймолодша в історії, що колись виступала на інавгурації президента США. Під час складання присяги новим президентом країни Джо Байденом 20 січня вона прочитала з трибуни поему "The Hill We Climb" ("Гора, на яку ми здираємося"). У творі йдеться про розкол в американському суспільстві та заклик до єдності у розмаїтті. Останні рядки вона написала вже після штурму Капітолія прихильниками тоді ще чинного президента США Дональда Трампа. "Горою" (the Hill) у Вашингтоні називають Капітолій - місце засідань парламенту США.

Аманда Горман стала наймолодшою поеткою, що колись виступала на інавгурації президента США

Виступ Горман викликав захоплення політиків та інших відомих особистостей по всьому світу. Одним із наслідків стало те, що афроамериканка - поетеса і активістка тепер стала моделлю, підписавши угоду з IMG Models - міжнародним модельним агентством, яке робить ставку на розмаїття серед своїх моделей.

Мода як меседж

Під час виступу в Капітолії Горман була одягнена в яскраво-жовте пальто марки Prada, на її голові був сатиновий обруч тієї ж марки, який після інавгурації вже встигли розкупити. "Я надаю своєму одягу певної власної символіки. Передавати за допомогою цих дрібниць певні меседжі та настрої, коли я читаю вірш, є для мене насправді чимось особливим і важливим", - сказала вона в розмові з журналом Vogue.

Горман цікавиться модою, але, схоже, намагається мати на увазі й тему захисту довкілля і сталого розвитку. Приміром, її улюблена поясна сумка зроблена з пластику, виловленого в океані. "Я чорна жінка з гострим пером та великим серцем, і мені подобається, коли мій зовнішній вигляд відображає цю гордість", - сказала Горман в розмові з журналом моди Harper's Bazaar.

Горман заснувала благодійну організацію "One Pen, One Page" ("Одна ручка, одна сторінка"), яка поставила собі за мету зробити так, аби голоси молоді були почуті - завдяки письму і творчості. Дехто навіть порівнює молоду поетесу із супергероями, приміром, американський карикатурист Енді Марлетт:

Бестселер іще до старту продажів

Хоч Аманда Горман зараз і переживає злет міжнародної популярності та навіть стає певного роду маркою, на своїй сторінці в Twitter вона вказує на те, що не є єдиною національною молодіжною поеткою-лауреаткою США. Відтоді як була заснована ця програма в 2017 році, окрім Горман, її переможцями стали ще троє поеток, востаннє - Міра Дасгупта.

Але саме дві книжки Аманди Горман - "The Hill We Climb and Other Poems" та "Change Sings: A Children's Anthem" - опинилися вгорі списку бестселерів США на платформі Amazon. І це попри те, що вони обидві будуть видані лише в вересні 2021 року.

Тоді ж має вийти й німецькомовний переклад книжки у видавництві Hoffmann und Campe. Його видавничий директор Тім Юнґ (Tim Jung) каже: "Аманда Горман - не лише посолка молодої та кращої Америки, але також і голос надії, що демократія можлива, поки ми сприймаємо її як щось, що ми самі знову й знову маємо створювати та наповнювати життям самотужки". Водночас, за словами Юнґа, Аманда Горман показала всьому світові, наскільки красивим, сильним та дієвим може бути вірш.

Присутня на церемонії інавгурації Джо Байдена його колега по партії і колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон повідомила, що Аманда Горман пообіцяла балотуватися в президенти США 2036 року. Тож поезія і модельний бізнес - це лише початок її кар'єри.

Інавгурація Джо Байдена: як це було Джо Байден: 46-й президент США Демократ Джо Байден став 46-м президентом США. Він - найстаріший президент країни в історії - на момент вступу на посаду Байдену виповнилося 78 років. Він став переможцем проведених 3 листопада 2020 року президентських виборів, де за нього проголосували понад 81 мільйон американців, а за його суперника Дональда Трампа - приблизно на сім мільйонів менше.

Інавгурація Джо Байдена: як це було Камала Харріс - перша жінка-віцепрезидентка США Разом з Байденом присягу віцепрезидентки США склала й Камала Харріс. Вона стала першою жінкою в історії США на цій посаді. Свого часу Харріс стала другою чорношкірою жінкою, яку обрали в Сенат США в січні 2017 року.

Інавгурація Джо Байдена: як це було Колишній шеф привітав з президентством На церемонії інавгурації Байдена був присутній і його колишній шеф - експрезидент США Барак Обама, в якого Байден був віцепрезидентом.

Інавгурація Джо Байдена: як це було Гімн США у виконанні Леді Гаги На церемонії інавгурації президента США традиційно пролунав гімн країни. Цього разу його виконала відома попзірка Леді Гага.

Інавгурація Джо Байдена: як це було Пандемію ніхто не скасовував З огляду на нинішню пандемію COVID-19 учасникам і гостям церемонії інавгурації довелося дотримуватися жорстких протиепідемічних заходів, зокрема носіння захисних масок, а також мінімальної дистанції.

Інавгурація Джо Байдена: як це було Без підтримки широких мас Так само через пандемію замість кількасот тисяч людей, котрі традиційно збираються на площі перед Капітолієм, на майдані між Капітолієм і меморіалом Лінкольна було встановлено майже 200 тисяч прапорів, що символізують людей, котрі не змогли прийти.

Інавгурація Джо Байдена: як це було Джордж Буш-молодший був серед гостей інавгурації Експрезидент-республіканець Джордж Буш-молодший, на відміну від свого однопартійця Дональда Трампа, приїхав на церемонію вступу Джо Байдена на посаду. Крім нього, на церемонії також були присутні два колишні президента-демократи - Білл Клінтон і Барак Обама.

Інавгурація Джо Байдена: як це було Заклик до миру й єдності У своїй промові після церемонії інавгурації Байден закликав американців до єдності й миру та припинення "нецивілізованої війни" задля "зцілення душі Америки".

Інавгурація Джо Байдена: як це було Нова господарка Білого дому Разом з Джо Байденом у Білий дім зайде й нова перша леді - його дружина Джилл. Її попередниця Меланія Трамп залишила Білий дім зранку 20 січня.

Інавгурація Джо Байдена: як це було Трампи у Флориді У момент, коли розпочалася інавгурація Джо Байдена, його попередник Дональд Трамп разом з дружиною Меланією прибув у свою резиденцію Мар-а-Лаго у Флориді. Він таким чином зламав традицію і став першим президентом США за більш ніж 130 років, котрий не взяв участі в церемонії інавгурації свого наступника. Автор: Валерій Сааков