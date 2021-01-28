Поетка з інавгурації Джо Байдена: успіх 22-річної Аманди Горман

Після виступу на інавгурації президента США Джо Байдена для 22-річної поетки Аманди Горман відкрилися багато дверей - не лише в літературі, але й у модельному бізнесі.
Аманда Горман - 22-річна американська поетеса, наймолодша в історії, що колись виступала на інавгурації президента США. Під час складання присяги новим президентом країни Джо Байденом 20 січня вона прочитала з трибуни поему "The Hill We Climb" ("Гора, на яку ми здираємося"). У творі йдеться про розкол в американському суспільстві та заклик до єдності у розмаїтті. Останні рядки вона написала вже після штурму Капітолія прихильниками тоді ще чинного президента США Дональда Трампа. "Горою" (the Hill) у Вашингтоні називають Капітолій - місце засідань парламенту США.
Виступ Горман викликав захоплення політиків та інших відомих особистостей по всьому світу. Одним із наслідків стало те, що афроамериканка - поетеса і активістка тепер стала моделлю, підписавши угоду з IMG Models - міжнародним модельним агентством, яке робить ставку на розмаїття серед своїх моделей.
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Під час виступу в Капітолії Горман була одягнена в яскраво-жовте пальто марки Prada, на її голові був сатиновий обруч тієї ж марки, який після інавгурації вже встигли розкупити. "Я надаю своєму одягу певної власної символіки. Передавати за допомогою цих дрібниць певні меседжі та настрої, коли я читаю вірш, є для мене насправді чимось особливим і важливим", - сказала вона в розмові з журналом Vogue.
Горман цікавиться модою, але, схоже, намагається мати на увазі й тему захисту довкілля і сталого розвитку. Приміром, її улюблена поясна сумка зроблена з пластику, виловленого в океані. "Я чорна жінка з гострим пером та великим серцем, і мені подобається, коли мій зовнішній вигляд відображає цю гордість", - сказала Горман в розмові з журналом моди Harper's Bazaar.
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Горман заснувала благодійну організацію "One Pen, One Page" ("Одна ручка, одна сторінка"), яка поставила собі за мету зробити так, аби голоси молоді були почуті - завдяки письму і творчості. Дехто навіть порівнює молоду поетесу із супергероями, приміром, американський карикатурист Енді Марлетт:
Хоч Аманда Горман зараз і переживає злет міжнародної популярності та навіть стає певного роду маркою, на своїй сторінці в Twitter вона вказує на те, що не є єдиною національною молодіжною поеткою-лауреаткою США. Відтоді як була заснована ця програма в 2017 році, окрім Горман, її переможцями стали ще троє поеток, востаннє - Міра Дасгупта.
Але саме дві книжки Аманди Горман - "The Hill We Climb and Other Poems" та "Change Sings: A Children's Anthem" - опинилися вгорі списку бестселерів США на платформі Amazon. І це попри те, що вони обидві будуть видані лише в вересні 2021 року.
Тоді ж має вийти й німецькомовний переклад книжки у видавництві Hoffmann und Campe. Його видавничий директор Тім Юнґ (Tim Jung) каже: "Аманда Горман - не лише посолка молодої та кращої Америки, але також і голос надії, що демократія можлива, поки ми сприймаємо її як щось, що ми самі знову й знову маємо створювати та наповнювати життям самотужки". Водночас, за словами Юнґа, Аманда Горман показала всьому світові, наскільки красивим, сильним та дієвим може бути вірш.
Присутня на церемонії інавгурації Джо Байдена його колега по партії і колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон повідомила, що Аманда Горман пообіцяла балотуватися в президенти США 2036 року. Тож поезія і модельний бізнес - це лише початок її кар'єри.