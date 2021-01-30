Аманда Горман - американська поетеса та активістка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Аманда Горман".

Аманда Горман у своїй творчості порушує теми гноблення, фемінізму, расизму. Аманда Горман взяла участь у церемонії вступу демократа Джо Байдена на посаду президента США - вона задекламувала свій вірш "Пагорб, на який ми сходимо". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.