Плани Туреччини стати членом ШОС викликали критику у ФРН

"Член НАТО Туреччина робить більше для того, щоб Росія могла обходити європейські санкції, ніж Китай", - заявив речник із зовнішньої політики фракції Зелених у Бундестазі Юрґен Тріттін.

Намір Туреччини стати повноправним членом Шанхайської організації співробітництва (ШОС), про який президент країни Реджеп Таїп Ердоган оголосив 17 вересня за підсумками саміту ШОС у Самарканді, не повинен залишитися без наслідків, вважає речник із зовнішньополітичних питань партії "Союз 90/Зелені" у Бундестагу Юрґен Тріттін (Jürgen Trittin). "Оскільки виключити з НАТО жодну країну неможливо, слід замислитися над примусовими заходами економічного характеру", - заявив німецький політик в інтерв'ю газеті WELT, опублікованому у понеділок, 19 вересня.

"НАТО і Євросоюзу потрібно задуматись, скільки ще вони збираються дозволяти Ердогану водити себе за ніс", - підкреслив він.

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За що Юрґен Тріттін критикує Туреччину

При цьому плани Анкари про поглиблену співпрацю з Росією та Китаєм у рамках ШОС - лише один із пунктів, які Тріттін вважає неприйнятними. Не менш обурливою, на його думку, є та обставина, що "Туреччина перешкоджає здійсненню контролю НАТО за дотриманням ембарго на постачання зброї до Лівії", а також "бурить (нафтові свердловини. - Ред.) в економічній зоні Греції".

"Член НАТО Туреччина робить більше для того, щоб Росія могла обходити європейські санкції, ніж Китай. Ердоган гальмує процес вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. І ось тепер він збирається разом із Іраном вступити до ШОС (Іран підписав меморандум про вступ до ШОС 15 вересня 2022 року. - Ред.)", - продовжує політик. На його думку, відповіддю на все це має стати "міцна політика щодо Туреччини".

Прагнення Туреччини вступити в ШОС як "відхід від Заходу та його цінностей"

Спікер із зовнішньополітичних питань Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), що входить разом із Зеленими та ВДП до правлячої коаліції у ФРН, Нільс Шмід (Niels Schmid) також критикує намір Ердогана зробити Туреччину членом ШОС: "З зовнішньополітичної точки зору це стало б подальшим символічним кроком геть від Заходу та його цінностей - тяжка політична помилка для майбутнього Туреччини”.

На даний момент Туреччина має статус "партнера з діалогу" із ШОС. Крім Росії та Китаю, до цієї організації входять Індія, Пакистан, Киргизстан, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан та Іран.