Анкара прагне стати повноправним членом ШОС

Туреччина має "історичні та культурні" зв’язки з Азією і хотіла б відігравати певну роль у ШОС, яка становить "30 відсотків світового валового внутрішнього продукту (ВВП)", наводить слова Ердогана агенція dpa.
Такий крок зробить Туреччину першим членом НАТО, який приєднається до ШОС. Нині Туреччина є так званим "партнером з діалогу" ШОС, до складу якої входять Росія, Китай, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Індія, Пакистан, Іран. Ця міжнародна організація була заснована у 2001 році.
Приєднання обговорюватиметься в Індії
Питання про приєднання до ШОС Туреччина хотіла б серйозно обговорити на саміті 2023 року в Індії, яка головуватиме в організації, зазначив Ердоган. "Завдяки цьому кроку наші відносини з цими країнами ШОС буде переведено на зовсім інший рівень", - вважає президент Туреччини.
16 вересня стало відомо, що ШОС вирішила запустити процедуру надання Білорусі статусу повноправного члена. Про це повідомив на саміті ШОС у Самарканді президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв.
Своєю чергою правитель Білорусі Олександр Лукашенко уточнив, що Мінськ отримав "одноголосну підтримку" у питанні про приєднання до ШОС. Офіційну заявку на вступ Білорусь подала у липні 2022 року. З 2010 року вона мала статус партнера ШОС, а у 2015 році набула статусу спостерігача.
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