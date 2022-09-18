Анкара прагне стати повноправним членом ШОС

Членство в Шанхайській організації співробітництва дозволить вивести відносини Туреччини з країнами-членами організації на "зовсім інший рівень", вважає Реджеп Таїп Ердоган.

Туреччина прагне стати повноправним членом Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Про це у суботу, 17 вересня, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган за підсумками саміту ШОС у Самарканді (Узбекистан).

Туреччина має "історичні та культурні" зв’язки з Азією і хотіла б відігравати певну роль у ШОС, яка становить "30 відсотків світового валового внутрішнього продукту (ВВП)", наводить слова Ердогана агенція dpa.

Такий крок зробить Туреччину першим членом НАТО, який приєднається до ШОС. Нині Туреччина є так званим "партнером з діалогу" ШОС, до складу якої входять Росія, Китай, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Індія, Пакистан, Іран. Ця міжнародна організація була заснована у 2001 році.

Приєднання обговорюватиметься в Індії

Питання про приєднання до ШОС Туреччина хотіла б серйозно обговорити на саміті 2023 року в Індії, яка головуватиме в організації, зазначив Ердоган. "Завдяки цьому кроку наші відносини з цими країнами ШОС буде переведено на зовсім інший рівень", - вважає президент Туреччини.

Він також назвав плідними переговори з російським президентом Володимиром Путіним у Самарканді та заявив, що розраховує на "хороші результати" у реалізації досягнутих домовленостей.

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Запущено процедуру надання членства Білорусі

16 вересня стало відомо, що ШОС вирішила запустити процедуру надання Білорусі статусу повноправного члена. Про це повідомив на саміті ШОС у Самарканді президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв.

Своєю чергою правитель Білорусі Олександр Лукашенко уточнив, що Мінськ отримав "одноголосну підтримку" у питанні про приєднання до ШОС. Офіційну заявку на вступ Білорусь подала у липні 2022 року. З 2010 року вона мала статус партнера ШОС, а у 2015 році набула статусу спостерігача.