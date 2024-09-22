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ПолітикаРосійська Федерація

План реформ ООН ухвалили попри протидію Росії

Валерій Сааков
22 вересня 2024 р.

РФ намагалася заблокувати план реформ ООН, вимагаючи ухвалити поправку до тексту пакту. В ООН очікували таких дій Москви й ухвалили документ.

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Штаб-квартира ООН у Нью-Йорку
Штаб-квартира ООН у Нью-ЙоркуФото: Eduardo Munoz/AP/picture alliance

Росія намагалася заблокувати ухвалення всіма 193 державами-членами Організації Об'єднаних Націй (ООН) плану реформування ООН, так званого Пакту в ім'я майбутнього, розробленого під керівництвом Німеччини. Так, у неділю, 22 вересня, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін попросив під час Саміту майбутнього ООН у Нью-Йорку в присутності канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) внести додаткову поправку в текст цього плану. "Якщо наша поправка не буде включена в текст пакту, ми також дистанціюємося від консенсусу щодо цього документа", - заявив Вершинін, якого цитує інформагенція dpa.

Російський посадовець нарікав на те, що країнам, які невдоволені угодою, не надали можливості для подальших перемовин. У своїй поправці РФ наголошувала на "принципі невтручання у внутрішні справи держав" і закликала ООН уникати дублювання зусиль. Заперечення Росії підтримали її традиційні союзники - Білорусь, Північна Корея, Іран, Нікарагуа та Сирія, зазначає агенція AFP.

Утім, в самій організації не стали піддавитися тиску з боку РФ. Раніше в ООН багато країн не виключали демаршу з боку РФ щодо цього плану. Так, практично одразу одразу після російської заяви представник Конго запропонував відхилити пропозицію РФ. Тож, її було відхилено більшістю в 143 голоси членыв Генеральної Асамблеї ООН. 

Згодом в ООН повідомили про ухвалення цього плану реформування Організації. 

Саміт майбутнього в Нью-Йорку

Саміт майбутнього відбувається 22-23 вересня в Нью-Йорку. Під час зустрічі учасники планують вжити заходів, що могли б зробити ООН ефективнішою організацією, і реформувати її створені багато десятиліть тому інститути, включно з Радою Безпеки ООН.

Ухвалений у неділю Пакт в ім'я майбутнього, розроблений за посередництва Німеччини та Намібії, є планом подолання викликів, які стоять перед людством, з 56 "діями", що охоплюють всі напрямки - від миротворчості до потенційних загроз, які несе в собі штучний інтелект. Зокрема, план охоплює теми сталого розвитку, міжнародної безпеки, співпраці в галузі науки, технологій та інновацій, зокрема застосування технологій на базі штучного інтелекту (ШІ), проблем молоді та майбутніх поколінь, а також трансформації глобального управління. Окрім того, розділ про міжнародний мир і безпеку цього документу містить положення стосовно необхідності усунення корінних причин збройних конфліктів, захисту цивільного населення, притягнення до відповідальності за воєнні злочини, боротьби з загрозами на морі, запобігання тероризму тощо. Серед іншого, пакт також закликає до ліквідації ядерної зброї.

Пакт також передбачає реформування Ради Безпеки ООН, робота якого часто паралізується Росією, що має в органі право вето. Але яким саме може бути це реформування, зокрема права вето, у документі не йдеться.

Раніше до реформ ООН закликав генеральний секретар організації Антоніу Гутерріш. На його думку, це необхідно, щоб спільнота держав мала більше можливостей діяти на тлі численних криз і воєн, а також щоб домогтися більшої справедливості у світі. Вимоги про необхідність реформи ООН і, зокрема, скасування права вето в Раді Безпеки, посилилися на тлі війни Росії проти України, адже РФ є постійним членом РБ.

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