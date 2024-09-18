Президент Фінляндії пропонує реформувати Раду Безпеки ООН

Генеральній асамблеї Організації об'єднаних націй (ООН) слід реформувати Раду Безпеки, зокрема скасувати право вето однієї держави, заявив президент Фінляндії Александер Стубб у вівторок, 17 вересня, в інтерв'ю агенції Reuters.

За його словами, Рада Безпеки, яка складається з п'яти постійних і 10 ротаційних членів, покликана підтримувати мир у всьому світі, але геополітичне суперництво завело її в глухий кут, зокрема у питаннях війн РФ проти України та у Секторі Гази.

Стубб пропонує збільшити кількість постійних членів з п'яти до десяти, додавши ще одного з Латинської Америки, двох з Африки і двох з Азії. Також президент Фінляндії виступає за скасування права вето однієї держави, яке нині мають США, Росія, Китай, Франція і Великобританія. "Жодна держава не повинна мати права вето в Раді Безпеки ООН", - наголосив він. Крім того, Стубб вказав на необхідність призупинення членства будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні", такій як Росії в Україні.

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Свої пропозиції щодо реформ Стубб висловить на Генеральній асамблеї ООН наступного тижня в Нью-Йорку, де обговорюватиметься склад Ради Безпеки цього глобального органу. За його словами, це "виходить за рамки того, що зазвичай говорять малі країни-члени", але "великі держави інакше не запропонували б послабити свій вплив". "Вони говорять, але не роблять справи", - зазначив він і додав, що сподівається на те, що інші країни допоможуть реалізувати цей план до 80-річчя ООН наступного року.

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Будь-які зміни у складі Ради Безпеки потребують схвалення двома третинами Генеральної асамблеї, включаючи п'ять членів, які мають право вето.