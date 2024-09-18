Президент Фінляндії пропонує реформувати Раду Безпеки ООН

Президент Фінляндії пропонує реформувати Раду Безпеки ООН18 вересня 2024 р.
Генеральній асамблеї Організації об'єднаних націй (ООН) слід реформувати Раду Безпеки, зокрема скасувати право вето однієї держави, заявив президент Фінляндії Александер Стубб у вівторок, 17 вересня, в інтерв'ю агенції Reuters.
За його словами, Рада Безпеки, яка складається з п'яти постійних і 10 ротаційних членів, покликана підтримувати мир у всьому світі, але геополітичне суперництво завело її в глухий кут, зокрема у питаннях війн РФ проти України та у Секторі Гази.
Стубб пропонує збільшити кількість постійних членів з п'яти до десяти, додавши ще одного з Латинської Америки, двох з Африки і двох з Азії. Також президент Фінляндії виступає за скасування права вето однієї держави, яке нині мають США, Росія, Китай, Франція і Великобританія. "Жодна держава не повинна мати права вето в Раді Безпеки ООН", - наголосив він. Крім того, Стубб вказав на необхідність призупинення членства будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні", такій як Росії в Україні.
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Свої пропозиції щодо реформ Стубб висловить на Генеральній асамблеї ООН наступного тижня в Нью-Йорку, де обговорюватиметься склад Ради Безпеки цього глобального органу. За його словами, це "виходить за рамки того, що зазвичай говорять малі країни-члени", але "великі держави інакше не запропонували б послабити свій вплив". "Вони говорять, але не роблять справи", - зазначив він і додав, що сподівається на те, що інші країни допоможуть реалізувати цей план до 80-річчя ООН наступного року.
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Будь-які зміни у складі Ради Безпеки потребують схвалення двома третинами Генеральної асамблеї, включаючи п'ять членів, які мають право вето.