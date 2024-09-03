З НАБУ звільнили першого заступника директора Гізо Углаву

Своєю чергою Углава вже заявив, що звернеться до суду, аби там "довести свою правоту".

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос звільнив свого першого заступника Гізо Углаву за результатами проведеного службового розслідування. Це випливає з поширеного в вівторок, 3 вересня, повідомлення пресслужба НАБУ у Telegram-каналі.

"Директор НАБУ ухвалив рішення про застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення до першого заступника директора бюро за вчинення дисциплінарного проступку - порушення присяги державного службовця, порушення правил етичної поведінки державних службовців, Закону України "Про державну службу", Кодексу етики працівника НАБУ", - пояснюється у повідомленні.

Справа про витік даних з НАБУ і причетність до цього Углави

Як зазначили в антикорупційному органі, під час службового розслідування Дисциплінарна комісія НАБУ встановила, що Углава "вчинив низку дій та висловлювань негативного характеру", спрямованих на персональну та професійну дискредитацію працівника бюро, який подав службову записку про можливі факти витоку інформації.

Як повідомляли раніше українські ЗМІ, 11 червня директор НАБУ Семен Кривонос заявив про проведення досудового розслідування за фактом витоку інформації про розслідування кримінальних справ НАБУ. Окрім досудового розслідування щодо витоків, у НАБУ за наказом Кривоноса розпочато ще два службових розслідування. Одне - щодо імовірного тиску на викривачів, інше - щодо можливих неправомірних вказівок детективам.

Ще раніше - у травні - Кривонос усунув Углаву від виконання обов’язків свого першого заступника. Тоді у бюро повідомили, що рішення ухвалили через розслідування про злив даних.

Однак 12 липня Углава заявив, що пройшов детектор брехні, і запевнив, що до зливів інформації про перебіг слідства у кримінальних справах бюро він жодним чином не причетний.

Згодом 24 липня Углава звернувся до НАБУ і САП із проханням зняти гриф держтаємниці з матеріалів розслідування щодо ймовірного витоку інформації, в яких він фігурує. Тоді він нарікав, що метою досудового розслідування та двох службових розслідувань було дискредитувати його як службову особу. Крім того, він стверджував також, що триває медійна кампанія "спрямована на створення негативної думки у суспільстві" щодо його діяльності та репутації, нагадує "Укрінформ" .

Тим часом у "Центрі протидії корупції" припускають , що в даній ситуації йдеться про тиск на детектива, який повідомив про ймовірні витоки інформації у справі НАБУ про корупційні схеми "Великого будівництва" на користь фігуранта цієї справи Юрія Голика.

Як заявив голова правління ЦПД Віталій Шабунін, в цій ситуації "рядові детективи перемогли першого заступника директора, який нищив роботу НАБУ в інтересах куратора "Великого будівництва" - найбільшої корупційної схеми чинної влади".

Углава збирається позиватися до суду

Водночас сам Углава запевнив, що планує звернутися до суду. "Попереду нові виклики, але мої принципи та переконання залишаються незмінними, тож боротьбу за справедливість не закінчено. Наступними кроками у доведенні моєї правоти у справах проти мене будуть звернення до суду та продовження взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК)", - написав він на своїй Facebook-сторінці.

Натомість депутатка Верховної Ради Анастасія Радіна, яка водночас є експерткою з питань боротьби із корупцією, судової та правоохоронної реформ та членкинею Національної ради з питань антикорупційної політики, позитивно оцінила звільнення Углави. "У НАБУ нарешті визнали наявність проблем і почали реагувати. Це позитивно", - написала законодавиця на своїй Facebook-сторінці.

Утім, Радіна вказала на необхідність законодавчих змін для подолання проблеми в НАБУ й запевнила, що вона працює над відповідним законопроєктом, який збирається внести до парламенту.

Нагадаємо, у 2018 році журналісти проєкту "Слідство.Інфо" повідомили, що отримали фотографію, яка свідчить про те, що заступник директора НАБУ Углава на початку 2015 року міг зустрічатися з міністром енергетики та вугільної промисловості часів Віктора Януковича Едуардом Ставицьким. Утім, тодішній директор НАБУ Артем Ситник запевнив, що не має запитань до свого підлеглого.

Углава прибув до України в 2014 році, коли країна запросила низку грузинських діячів для впровадження реформ. З 2015 року він обіймав посаду першого заступника директора НАБУ.