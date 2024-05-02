Чинний нардеп незаконно збагатився на 11 млн грн - НАБУ

Чинному народному депутату України повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 11 млн грн. За даними ЗМІ, мова йде про нардепа від "Слуги народу" Андрія Клочка.

Чинний народний депутат України підозрюється у незаконному збагаченні на 11 мільйонів гривень, про що у четвер, 2 травня, повідомило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

"У 2020-2021 роках він набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становила 11 млн грн", - йдеться у повідомленні НАБУ.

Мова йде про три земельні ділянки у Київській області, п'ять квартир Києві, два нежитлові приміщення та автівки Tesla та Mersedes-Benz. "Аби приховати наявність цього майна, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі", - зазначили в НАБУ.

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Розслідування почали після сюжетів ЗМІ

Своєю чергою, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила у четвер про те, що спільне розслідування САП та НАБУ розпочали після оприлюднення журналістських сюжетів, зокрема команди Bihus.Info.

"2 травня 2024 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн чинному народному депутату України. Дії нардепа кваліфіковані за ст. 368-5 КК України", - заявили у САП.

"Українська правда" та "Інтерфакс-Україна" повідомили про те, що підозру в незаконному збагаченні отримав народний депутат від "Слуги народу" Андрій Клочко, який є членом парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.