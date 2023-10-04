Скандал з СС "Галичина": у Канаді обрали нового спікера

Грег Фергюс став першим чорношкірим спікером Палати громад Канади. Його попередник Ентоні Рота подав у відставку через скандал з ветераном дивізії СС "Галиччина", якого він запросив під час візиту Володимира Зеленського.

Палата громад Канади обрала Грега Фергюса своїм новим головою. Ліберальний депутат став першим чорношкірим канадцем на посаді спікера парламенту, повідомило в ніч на середу, 4 жовтня, агентство Associated Press.

Вибори відбулися через відставку Ентоні Роти, який звільнився з посади через скандал з ветераном дивізії СС "Галичина".

22 вересня під час візиту до Канади президент України Володимир Зеленський виступив у Палаті громад. Рота, який взяв після цього слово, звернувся до 98-річного Ярослава Гуньки, назвавши його "українсько-канадським героєм", який "боровся за незалежність України проти росіян", і подякувавши за "його службу". У відповідь присутні влаштували Гуньці овацію стоячи.

Згодом виявилось, що у 18 років Гунька служив у лавах дивізії СС "Галичина". Його запрошення до парламенту викликало обурення єврейських організацій Канади та Польщі, які зажадали пояснень.

Рота вибачився, заявивши, що йому лише згодом стала відома "додаткова інформація", яка змушує його шкодувати про таке рішення. Він наголосив, що це була його особиста ініціатива запросити та привітати ветерана, який живе в його окрузі. Спікер запевнив, що ні Зеленський, ні канадські депутати не знали про його намір.

Сам Зеленський чи українські високопосадовці не коментували скандал.

Читайте також: Трюдо вибачився перед Зеленським за скандал з СС "Галичина"