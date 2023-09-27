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Cкандал з СС "Галичина": Трюдо вибачився перед Зеленським

Ольга Журавльова
27 вересня 2023 р.

Джастін Трюдо виступив у Палаті громад Канади, де публічно вибачився перед усіма за інцидент із ветераном дивізії СС "Галичина" в парламенті. Окремо він перепросив у Володимира Зеленського та української делегації.

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Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в канадському парламенті в Оттаві 22 вересня 2023 року.
Зеленський та Трюдо в канадському парламенті 22 вересняФото: Patrick Doyle/AP/picture alliance

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в середу, 27 вересня, вибачився за те, що вже колишній спікер Палати громад запросив і похвалив ветерана дивізії СС "Галичина" на засіданні, на якому був присутній президент України Володимир Зеленський.

"Це була помилка, яка глибоко збентежила парламент і Канаду. Всі ми, хто був у цьому парламенті в п'ятницю, глибоко шкодуємо про те, що стояли і плескали, навіть якщо ми робили це, не знаючи контексту", - цитує Трюдо агентство Reuters.

Трюдо сказав, що йому особливо шкода, що це поставило Зеленського в скрутне становище. Російська пропаганда активно поширювала повідомлення про це засідання, виправдовуючи свою владу з її "денацифікацію".

Трюдо повідомив, що Оттава вже зв'язалася дипломатичними каналами з Києвом та Зеленським із вибаченнями.

"Від імені всіх нас у цій Палаті я хотів би принести беззастережні вибачення за те, що сталося в п'ятницю: і президенту Зеленському, і українській делегації, - за те, в яке становище вони були поставлені", - цитує агенція AFP слова Трюдо під час виступу у середу перед канадськими законодавцями.

Нагадаємо, напередодні спікер Палати громад Канади Ентоні Рота, який під час візиту Зеленського до парламенту запросив і назвав "українсько-канадським героєм" ветерана дивізії СС "Галичина" Ярослава Гуньку, подав у відставку. Зеленський чи українські високопосадовці не коментували скандал.

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Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в канадському парламенті в Оттаві 22 вересня 2023 року.

Cкандал з СС "Галичина": Трюдо вибачився перед Зеленським

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