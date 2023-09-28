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Під час атаки РФ була пошкоджена ТЕС на півдні - "Укренерго"

Олександр Куницький
28 вересня 2023 р.

Напередодні увечері чергова атака військ РФ завдала нових пошкоджень енергетичній інфраструктурі, повідомили в "Укренерго". Під ударом опинилася ТЕС на півдні України.

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Пожежа на ТЕС у Києв внаслідок російського обстрілу, жовтень 2022 року
Пожежа на ТЕС у Києв внаслідок російського обстрілу, жовтень 2022 року (архівне фото)Фото: State Emergency Service of Ukraine via REUTERS

Напередодні увечері внаслідок чергового обстрілу військ РФ пошкоджень зазнала теплова електростанція (ТЕС) на півдні України. Про це у четвер, 28 вересня, повідомили у національній енергетичній компанії "Укренерго".

"Вчора ввечері в результаті масованого обстрілу ворогом зазнала пошкоджень теплова електростанція в південному регіоні", - йдеться у повідомленні компанії у Telegram.

Крім того, наразі внаслідок бойових дій є нові пошкодження в мережах обленерго Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини, Одещини, Харківщини, Херсонщини та Чернігівщини. На Донеччині знеструмлено два вуглевидобувних підприємства, поінформували в "Укренерго".

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Загалом, за даними компанії, через бойові дії та з інших причин без світла станом на ранок 28 вересня залишалися 404 населені пункти.

Також в "Укренерго" повідомили, що нині імпорт електроенергії в Україну здійснюється зі Словаччини, а експорт - в Словаччину та Молдову.

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Нагадаємо, у ніч на четвер РФ запустила по Україні 44 ударних дронів типу Shahed. За даними Повітряних сил Збройних сил України, 34 з них збила протиповітряна оборона.

Першу за пів року атаку на енергетичні об'єкти України війська РФ здійснили 21 вересня. Внаслідок неї були часткові знеструмлення в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях. 

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