Росія вночі атакувала Україну 44 "шахедами", ППО збила 34
У ніч на четвер, 28 вересня, російські війська запустили по Україні 44 ударних дронів типу Shahed. 34 з них збили сили української протиповітряної оборони (ППО), повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України.
Війська РФ запустили безпілотники з південно-східного напрямку - з району російського міста Приморсько-Ахтарськ та з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. До відбиття атаки українські військові залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, йдеться у повідомленні командування в Facebook.
Також протягом минулої доби, 27 вересня, сили ППО знищили шість російських розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня ("Орлан", ZALA, SuperCam), додали в у командуванні.
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Гуменюк: РФ шукає нові тактики дій
Росія не припиняє тиск і пошук нових тактик дій, зокрема і з використанням масованих атак, наголосила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. "Цієї ночі в різних напрямках були спрямовані кілька груп ударних дронів", - сказала вона в ефірі телемарафону.
Українська система ППО, як повідомила Гуменюк, працювала фактично вздовж всього південного напрямку, а також в центральних регіонах.
Зранку в Одеській ОВА повідомили, що під час нічної атаки жодних влучань та руйнувань в області не було зафіксовано. Водночас про "надзвичайно складну ніч" повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Так, в області були зафіксовані влучання російських безпілотників. Попередньо - без постраждалих і пошкоджень цивільної інфраструктури, написав він у Telegram.
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