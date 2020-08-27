 П′ять простих способів жити більш екологічно в 2021 році | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 10.01.2021

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Культура й стиль життя

П'ять простих способів жити більш екологічно в 2021 році

Боротьба зі зміною клімату, зрозуміло, вимагає рішучих дій в глобальному масштабі. Але кожен може зробити і свій особистий внесок у загальну справу. DW розповідає, як цього досягти.

Велосипед - екологічна альтернатива автомобілю

Велосипед - екологічна альтернатива автомобілю

Новий рік - це час, коли багато хто підбиває підсумки року і складає список цілей на майбутнє. Чому б не включити в цей список і більш екологічний спосіб життя? Тим більше, що це не вимагає великих зусиль і витрат. Ось п'ять простих, доступних, а головне - ефективних способів подбати про навколишнє середовище.

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Відмовтеся від автомобіля

Пересувайтесь по місту не на особистому автомобілі, а на громадському транспорті чи велосипеді - хоча б один день на тиждень.

На викиди транспортних засобів припадає п'ята частина усіх викидів CO2. При цьому найсильніше атмосферу забруднюють автомобілі й автобуси.

За даними британського Центру досліджень в області енергетики (CREDS), в середньому рівень викидів від легкового автомобіля щорічно складає 2,04 тонни еквіваленту вуглекислого газу (це умовна одиниця для оцінки обсягів викиду парникових газів. - Ред.).

Їжте менше червоного м'яса

Ще один спосіб подбати про екологію - вживати в їжу менше червоного м'яса. Цей продукт рекомендують замінити пташиним м'ясом, а ще краще - овочами.

На виробництво продуктів харчування припадає близько чверті всіх викидів парникових газів. При цьому їхню левову  частку забезпечують м'ясні та молочні продукти.

Дослідження, проведене в 2018 році, показало, що при виробництві кілограма яловичини виділяється 60 кілограмів парникових газів. Для порівняння, на кілограм пташиного м'яса цей показник становить лише шість кілограмів, а на кілограм гороху - один кілограм шкідливих газів.

Харчові відходи на звалищі у Таїланді

Харчові відходи на звалищі у Таїланді

Виробляйте менше сміття

За даними ООН, близько третини продуктів харчування, вироблених в усьому світі, опиняється на смітнику. Викинута їжа гниє на звалищах і виділяє метан - через це утворюється до 10 відсотків усіх викидів парникових газів.

Тому важливо ретельно планувати свій раціон і купувати тільки ті продукти, які ви обов'язково з'їсте.

Займіться садівництвом

Для вирощування рослин не потрібно багато місця - навіть якщо у вас немає дачі, для цього прекрасно підійде балкон. Ще один спосіб зменшити кількість метану, що потрапляє в атмосферу, - це компостувати харчові відходи в сміттєвому відрі й використовувати отриманий компост як добриво.

Купуйте менше одягу

Купувати менше одягу в 2021 році - це ще один спосіб дбайливіше ставитися до навколишнього середовища.

Обсяг викидів CO2 текстильною промисловістю щорічно складає понад мільярд тонн - це більше, ніж від усіх міжнародних авіаперельотів і судноплавства. Сюди ж необхідно додати забруднення світового океану мікропластиком з текстильних волокон і використання токсичних хімічних речовин.

Останнім часом, однак, багато любителів модного одягу усвідомили, що екологічність сьогодні в тренді. У різних країнах світу з'явилися різноманітні сервіси оренди одягу, а також онлайн-магазини, які спеціалізуються на продажу вживаних речей.

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