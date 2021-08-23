 П′ять країн створюють фонд для допомоги Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.08.2021

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Новини

П'ять країн створюють фонд для допомоги Україні

Великобританія, Швеція, Швейцарія, Канада і США засновують "Фонд партнерства для стійкої України". Він має допомогти Україні боротися з дестабілізуючим впливом Росії.

Прапор України

П'ять країн створюють фонд для допомоги Україні

Великобританія, Швеція, Швейцарія, Канада і США створюють "Фонд партнерства для стійкої України". Про це повідомило посольство Великобританії в Україні у соцмережі Facebook у вівторок, 24 серпня.

"Великобританія разом з Канадою, Швецією, Швейцарією та США підтримає Україну для пом'якшення дестабілізуючого впливу Росії у її південних та східних регіонах", - йдеться у повідомленні посольства. Фонд розпочне свою роботу до грудня 2021 року і має намір зібрати до 35 мільйонів фунтів стерлінгів між співдонорами протягом трьох років, уточнили у диппредставництві.

"Він (Фонд - Ред.) фінансуватиме низку ініціатив щодо підвищення стійкості областей, які постраждали від конфлікту, зокрема надасть технічні поради уряду та надасть інвестиції, які створюють економічні можливості та покращують доступ людей до державних послуг на півдні та сході України", - пояснили у посольстві Великобританії.

Раніше посолка Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що повернення до нормальних відносин із РФ неможливе, доки вона продовжує дестабілізувати Україну та захоплювати її територію.

Дипломатка запевнила, що Великобританія намагатиметься посилювати рішучість міжнародного співтовариства та докладати зусиль, щоб питання Криму постійно залишалося у фокусі.

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