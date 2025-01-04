Перші винищувачі Mirage надійдуть в Україну в січні - ЗМІ

До 20 січня Україна може отримати перші три винищувачі Mirage 2000-5F, а загалом Повітряні сили ЗСУ мають отримати близько десятка цих французьких літаків, пише Avions Legendaires.

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) можуть отримати перші три винищувачі Mirage 2000-5F уже до 20 січня, пише французьке профільне видання Avions Legendaires із посиланням на свої джерела.

"Найімовірніше, що перші три літаки надійдуть до 20 січня 2025 року. Деякі джерела навіть припускають, що вони вже в Україні, однак наразі виконують лише тренувальні польоти", - йдеться у публікації.

Зазначається, що Франція модернізувала Mirage 2000-5F таким чином, щоб ті могли стати платформою для застосування крилатих ракет типу SCALP-EG, британська версія яких має назву Storm Shadow.

Досі Україні постачали ці ракети Франція та Великобританія. Крім того, в ЗМІ були повідомлення про передачу неназваної кількості ракет цього типу з боку Італії.

Розроблений французькою компанією Dassault Aviation бойовий літак Mirage 2000-5F стане другим західним винищувачем, поставленим Україні союзниками після того, як 2024 року Повітряні сили ЗСУ отримали перші американські F-16. Mirage 2000-5F стане першим спроєктованим і побудованим в Європі літаком, котрий надійде на озброєння українських повітряних сил. Не виключено, що Україна отримає близько 10 літаків типу Mirage 2000-5F.

Українські пілоти вже пройшли навчання для роботи з Mirage 2000

У жовтні 2024 року міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню оголосив плани постачання Україні винищувачів Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року, не називаючи конкретних часових рамок.

25 грудня 2024 стало відомо, що українські пілоти та механіки закінчили піврічний курс підготовки з польотів на винищувачах Mirage 2000-5F та їхнього обслуговування.