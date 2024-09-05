Шмигаль запропонував Раді кандидатури нових міністрів

До парламенту України надійшли подання прем'єр-міністра про призначення вісьмох міністрів.

До Верховної Ради України за пропозицією депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" надійшли подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення восьми міністрів.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram ввечері у середу, 4 вересня, надійшли подання про призначення Ольги Стефанішиної віцепрем'єр-міністеркою з європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністеркою юстиції України, Олексія Кулеби - віцепрем'єр-міністром із відновлення України - міністром розвитку громад і територій України.

Також є подання прем'єра щодо Віталія Коваля на призначення міністром аграрної політики та продовольства України, Матвія Бідного - міністром молоді та спорту України, Світлану Гринчук - міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів України, Наталію Калмикову - міністеркою у справах ветеранів України, Германа Сметаніна - міністром зі стратегічних галузей промисловості України та Миколу Точицького - міністром культури та стратегічних комунікацій України.

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Як повідомлялося, 4 вересня фракція "Слуга народу" погодила з президентом Володимиром Зеленським дев'ять кандидатур нових міністрів. На посаду глави МЗС пропонують кандидатуру першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.