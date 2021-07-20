Павлу Шеремету виповнилося б 50. Акція вшанування пам'яті журналіста в Києві

У Києві на місці загибелі Павла Шеремета зібралися білоруські та українські журналісти в день його народження увечері в неділю, 28 листопада. Акцію вшанування пам'яті ініціювала Білоруська асоціація журналістів (БАЖ). У минулі роки такі заходи відбувалися в Мінську, але нині, за словами організаторів, це стало неможливим через репресії влади.

Серед політв'язнів у Білорусі - 30 журналістів

"Цього дня ми не можемо зібратися в Мінську, провести вечір пам'яті, але ми тут, на тому місці, де завершився життєвий шлях нашого колеги, де його було жахливим чином убито. Убито так, щоб залякати багатьох інших журналістів-розслідувачів, публіцистів. Але його ім'я, його творчість і життя продовжуються в нашій пам'яті" - зазначив заступник голови БАЖ Борис Горецький.

Учасники акції в Києві

Він також нагадав, що Павло Шеремет свого часу пройшов через білоруську в'язницю і що зараз за ґратами нині перебувають 30 представників білоруських ЗМІ.

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"Ми знаємо, скільки білоруських журналістів зараз перебувають у Києві, скільки ще залишаються у в'язниці. Ми бачимо, що справа Павла продовжує жити. Все одно є журналісти, які продовжують говорити правду, незважаючи на тотальну цензуру і диктатуру в Білорусі", - наголосила головна редакторка видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва. Вона також сподівається, що справу Шеремета буде розкрито і стануть відомі імена його вбивць.

Національна спілка журналістів України надає правову підтримку родині Павла Шеремета у розслідуванні його вбивства. Голова організації Сергій Томіленко назвав Шеремета символом і прикладом журналістської місії і служіння професії та висловив підтримку його рідним, матері та друзям. Учасники акції залишили лампадки та квіти біля пам'ятника Павлу Шеремету.

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Вбивство Павла Шеремета

Нагадаємо, що відомий російський тележурналіст білоруського походження Павло Шеремет упродовж останніх п'яти років життя працював в Україні. Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля керівниці інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якому він перебував.

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Про підозру у справі вбивства Шеремета було повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтерці та дитячій лікарці Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку. Усіх трьох затримали у грудні 2019 року. Вони заперечують будь-яку причетність до вбивства журналіста. Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершено у травні 2020 року.