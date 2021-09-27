Вбивство Павла Шеремета: підозрюваному Антоненку призначили нічний домашній арешт

Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід підозрюваному в убивстві журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку з цілодобового домашнього арешту на нічний. Про це написали адвокати підозрюваних Юлії Кузьменко Тарас Безпалий і Яни Дугарь Денис Ломанов у соціальній мережі Facebook у понеділок, 27 вересня.

"Андрію Антоненку змінили запобіжний на нічний домашній арешт", - написав Безпалий. Згідно з інформацією, 49-річний Антоненко має бути вдома з 23:00 до 6:00. Ломанов також зазначив, що Кузьменко повернули речі, які були вилучені під час обшуку. При цьому речі ще однієї підозрюваної Дугарь не повернули.

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Як повідомлялось, наприкінці квітня Шевченківський районний суд Києва змінив підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку запобіжний захід з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Під вартою Антоненко перебував 16 місяців.

В Україні досі залишається нерозкритим вбивство журналіста Павла Шеремета, скоєне вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва. Журналіст загинув внаслідок вибуху автомобіля, в якому він перебував. Про підозру у вбивстві Шеремета повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтерці та дитячій лікарці Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку. Їх затримали у грудня 2019 року.

Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершено 22 травня 2020 року. Поліція й досі стверджує, що Антоненко разом Кузьменко начебто заклали вибухівку під авто, а Дугарь напередодні проводила розвідку в навколишніх дворах.

Судять усіх трьох з вересня 2020-го присяжні Шевченківського районного суду Києва за обвинуваченнями у навмисному вбивстві небезпечним для навколишніх способом. Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом, на Дугарь покладено особисті зобов'язання. Жоден з обвинувачених своєї провини в причетності до вбивства Шеремета не визнає.