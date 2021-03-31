 Справа Шеремета: суд випустив Андрія Антоненка під домашній арешт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2021

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Справа Шеремета: суд випустив Андрія Антоненка під домашній арешт

Суд у Києві випустив під цілодобовий домашній арешт Андрія Антоненка, підозрюваного в справі про вбивстство Павла Шеремета.

Андрій Антоненко у залі суду

Андрій Антоненко у залі суду (архівне фото)

Шевченківський районний суд Києва в п'ятницю, 30 квітня, змінив запобіжний захід підозрюваному у "справі Шеремета" Андрію Антоненку з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Відповідне рішення суд ухвалив, частково задовольнивши клопотання захисту, повідомляє інформагентство "Інтерфакс-Україна".

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Нагадаємо, вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва було підірвано машину керівниці інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет. Журналіст загинув внаслідок вибуху. Про підозру у вбивстві Шеремета повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтерці та дитячій лікарці Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку.

Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершено 22 травня 2020 року. 25 серпня Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення, згідно з яким розгляд по суті справи з обвинувачення Антоненка, Дугарь і Кузьменко в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета здійснюватиме суд присяжних.

Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом, а на Дугарь покладено особисті зобов'язання. Антоненка досі тримали під вартою. Жоден з обвинувачених своєї провини в причетності до вбивства Шеремета не визнає.

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