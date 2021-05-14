 Павло Фукс заявив про вихід зі складу наглядової ради центру ″Бабин Яр″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2021

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Новини

Павло Фукс заявив про вихід зі складу наглядової ради центру "Бабин Яр"

Через санкції РНБО бізнесмен Павло Фукс виходить зі складу наглядової ради меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". Самі санкції проти себе Фукс збирається оскаржувати в суді.

Меморіальний комплекс Бабин Яр у Києві

Бізнесмен Павло Фукс заявив, що виходить зі складу наглядової ради меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" після запровадження проти нього санкцій Радою національної безпеки і оборони (РНБО). Про це Фукс написав, у вівторок, 22 червня, у своєму Telegram-каналі.

"Щоб не ускладнювати й без того непросту роботу зі створення меморіального комплексу Голокосту "Бабин яр" в Києві, я хочу заявити про призупинення своїх повноважень і виходжу з наглядової ради меморіалу, поки не зніму з себе ці необґрунтовані звинувачення в судовому порядку", - написав Фукс.

Він додав, що справа гідної пам'яті жертв Бабиного Яру більше його відчуття несправедливості або інтересів будь-кого з членів команди й наглядової ради.

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"Я стояв біля витоків створення меморіалу, і протягом чотирьох років я пожертвував достатньо велику суму власних коштів, щоб увічнити пам'ять жертв нацистів. Ця справа є метою мого життя. Я вдячний команді, яка реалізує проєкт, за важку і продуктивну роботу", - додав Фукс.

Позиватиметься проти санкцій у суді

Щодо самих санкцій РНБО, то Фукс запевняє, що "у п'ятницю я з подивом дізнався із засобів масової інформації про запровадження проти мене повного пакета санкцій Ради національної безпеки й оборони України". "Я заперечую причетність до зазначеної в рішенні РНБО компанії, а також хочу заявити про те, що буду захищати своє чесне ім'я в судовому порядку згідно з законом, оскільки вважаю, що Україна є правовою державою, а я громадянин України та маю право на захист своєї честі й гідності", - додав він.

Раніше Фукс заявив, що вважає введені проти нього санкції РНБО особистою помстою секретаря ради Олексія Данілова, передає інформагенція "Українські новини".

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Нагадаємо, 18 червня РНБО запровадила персональні санкції проти українського олігарха Дмитра Фірташа і російського бізнесмена Павла Фукса. За даними РНБО, Фукс причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні. За словами секретаря РНБО, санкції стосовно Фукса застосовані у зв'язку з компанією "Голден деррік".

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