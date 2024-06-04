Партія прем'єра Моді впевнено перемагає на виборах в Індії

Згідно з попередніми результатими виборів до індійського парламенту, на них лідирує партія чинного прем'єр-міністра країни Нарендри Моді.

За підсумками парламентських виборів в Індії партія чинного прем'єр-міністра Нарендри Моді лідирує з 39,3 відсотками голосів, що відповідає 236 місцям у парламенті. Як повідомила виборча комісія Індії у вівторок, 4 червня, "Бхаратія Джаната парті" (Індійська народна партія) та її партнери по коаліції матимуть щонайменше 281 місць в парламенті - більше, ніж 272 місця, які забезпечують більшість в парламенті, зазнає агенція AFP.

У суботу, 1 червня, в Індії завершились найбільші демократичні вибори у світі, право голосу на яких мали понад 968 мільйонів жителів країни. Офіційні дані свідчать про те, що близько 642 мільйонів виборців віддали свій голос. Остаточний підрахунок голосів здійснюється спеціальними лічильними машинами.

Перемога партії Моді була очікуваною. Після десяти років перебування при владі 73-річний Моді користується популярністю серед широких верств населення. Його опоненти ослаблені внутрішньою боротьбою за владу та політично вмотивованими кримінальними провадженнями, зазначає AFP.

Вибори в країні тривали шість тижнів і відбувались у кілька етапів. Агенство AP нагадує, що вони стали своєрідним референдумом щодо десятиріччя перебування прем'єр-міністра Нарендри Моді на посаді.

Індійський парламент має дві палати - верхню і нижню. 548 членів нижньої палати (Лок сабха), обирають напряму під час виборів. Верхня палата парламенту (Раджья сабха) налічує 250 членів, яких обирають непрямим шляхом через призначення представниками штатів і президентом.