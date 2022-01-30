 Парламентські вибори в Португалії проходять із двома фаворитами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.01.2022

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Новини

Парламентські вибори в Португалії проходять із двома фаворитами

Шанси на перемогу мають як правляча Соціалістична партія прем'єр-міністра Антоніу Кошти, так і її головний суперник - Соціал-демократична партія.

Агітаційний плакат лідера соціалістичної партії Португалії Антоніу Кошти

Агітаційний плакат лідера Соціалістичної партії Португалії Антоніу Кошти

На тлі особливо сильної хвилі коронавірусу в Португалії розпочалося голосування на дострокових парламентських виборах. Майже 11 мільйонів виборців країни в неділю, 30 січня, мають обрати 230 депутатів парламенту.

Громадяни, які перебувають на карантині, можуть як виняток залишити будинок і прийти на виборчі дільниці в останню годину роботи - з 18.00 до 19.00 за місцевим часом (з 20.00 до 21.00 за Києвом).

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Майже всі опитування прогнозують перемогу правлячій партії

Майже всі передвиборчі опитування пророкують перемогу правлячій Соціалістичній партії (PS) на чолі з 60-річним прем'єр-міністром країни Антоніу Коштою. Водночас соціалісти, мабуть, не зможуть набрати абсолютну більшість голосів в однопалатному парламенті, у цьому випадку Кошті, який перебуває при владі з кінця 2015 року, доведеться шукати підтримки у малих лівих партій.

Однак спостерігачі не виключають і перемоги Соціал-демократичної партії (PSD) та її лідера, колишнього мера Порту Руя Ріу. Під час останніх опитувань партія Кошти набирала 35-36 відсотків, її найближчий суперник - 33 відсотки. Попередні результати голосування стануть відомими приблизно в ніч на 31 січня.

На минулих парламентських виборах у Португалії партія Кошти отримала 36,3 відсотка голосів та 108 із 230 мандатів в парламенті. На початку листопада 2021 року президент Марселу Ребелу ді Соуза оголосив про проведення дострокових виборів після того, як парламент відхилив проект бюджету уряду меншості.

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