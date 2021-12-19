Абрамович отримав португальське громадянство й став найбагатшим у країні

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Власник футбольного клубу "Челсі" росіянин Роман Абрамович став громадянином Португалії як нащадок сефардських євреїв. Маючи статки понад 14 мільярдів доларів, він тепер найбагатша людина в країні.
Російський олігарх та власник лондонського футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович став громадянином Португалії. Про це в суботу, 18 грудня, повідомила португальська газета Público, того ж дня цю інформацію підтвердили представники мільярдера у коментарі російським ЗМІ.
За даними ЗМІ, Абрамович отримав португальський паспорт 30 квітня на додачу до російського та ізраїльського. Йому надали громадянство як нащадку сефардських євреїв, яких вигнали з Піренейського півострова у часи середньовічної інквізиції.
Процес натуралізації тривав з жовтня 2020 до квітня 2021 року, йдеться у статті. Після отримання громадянства Абрамович став найбагатшим громадянином Португалії, пише Público. За оцінками бізнес-видання Forbes, його статки становлять 14,5 мільярда доларів.
Свій капітал Абрамович заробив на російській нафтовій промисловості в 1990-х роках, а у 2003 році купив британський футбольний клуб "Челсі". З 2000 по 2008 рік він обіймав посаду губернатора одного з регіонів Росії, а в 2018 році отримав громадянство Ізраїлю, пише Reuters.
У січні 2021 року соратники російського опозиціонера Олексія Навального направили адміністрації США список з 35 олігархів і високопоставлених російських чиновників із закликом накласти на них санкції. Серед списку також був Роман Абрамович.