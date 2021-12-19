 Абрамович отримав португальське громадянство й став найбагатшим у країні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2021

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Новини

Абрамович отримав португальське громадянство й став найбагатшим у країні

Власник футбольного клубу "Челсі" росіянин Роман Абрамович став громадянином Португалії як нащадок сефардських євреїв. Маючи статки понад 14 мільярдів доларів, він тепер найбагатша людина в країні.

Російський олігарх та власник лондонського футбольного клубу Челсі Роман Абрамович

Російський олігарх та власник лондонського футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович

Російський олігарх та власник лондонського футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович став громадянином Португалії. Про це в суботу, 18 грудня, повідомила португальська газета Público, того ж дня цю інформацію підтвердили представники мільярдера у коментарі російським ЗМІ.

За даними ЗМІ, Абрамович отримав португальський паспорт 30 квітня на додачу до російського та ізраїльського. Йому надали громадянство як нащадку сефардських євреїв, яких вигнали з Піренейського півострова у часи середньовічної інквізиції.

Процес натуралізації тривав з жовтня 2020 до квітня 2021 року, йдеться у статті. Після отримання громадянства Абрамович став найбагатшим громадянином Португалії, пише Público. За оцінками бізнес-видання Forbes, його статки становлять 14,5 мільярда доларів.

Свій капітал Абрамович заробив на російській нафтовій промисловості в 1990-х роках, а у 2003 році купив британський футбольний клуб "Челсі". З 2000 по 2008 рік він обіймав посаду губернатора одного з регіонів Росії, а в 2018 році отримав громадянство Ізраїлю, пише Reuters.

У січні 2021 року соратники російського опозиціонера Олексія Навального направили адміністрації США список з 35 олігархів і високопоставлених російських чиновників із закликом накласти на них санкції. Серед списку також був Роман Абрамович.

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