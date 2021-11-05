У Португалії розпустили парламент і призначили дострокові вибори

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза заявив про розпуск парламенту і оголосив про проведення дострокових виборів 30 січня. Про це він повідомив увечері четверга, 4 листопада, у своєму телезверненні.

Це оголошення було очікуваним, адже президент попереджав, що доведеться розпускати парламент, якщо депутати не ухвалять державний бюджет на 2022 рік. Політична криза загострилася після того, як минулого тижня у середу, 27 жовтня, парламент країни не змігухвалити державний бюджет , який запропонував прем'єр-міністр країни Антоніу Кошта. Бюджетний проєкт тоді підтримали лише 108 парламентарів від Соціалістичної партії прем'єра. Проти тоді проголосували 117 депутатів і ще п'ятеро утрималися, передає агенція dpa.

Треті вибори за рік

Наступні чергові вибори у Португалії мали відбутися лише восени 2023 року. У вересні цього року в країні уже пройшли місцеві вибори, а у січні - президентські.

Соціалістична партія, яка перебуває при владі у Португалії з 2015 року, раніше заручалася підтримкою партій лівого спектру. Однак Лівий блок, Комуністична партія та Зелені відмовилися від підтримки, вимагаючи від уряду витрачати більше коштів на соціальні питання. Зокрема, із числа мільярдної допомоги, яка має надійти Португалії від Європейського Союзу із фонду відновлення після пандемії.

На дострокових виборах у Португалії обиратимуть 230 депутатів. Новообрані політичні сили формуватимуть також новий уряд.