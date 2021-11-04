 Парламент Ізраїлю ухвалив бюджет і запобіг достроковим виборам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2021

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Новини

Парламент Ізраїлю ухвалив бюджет і запобіг достроковим виборам

Ізраїльський парламент після тривалої політичної кризи зумів ухвалити державний бюджет, якого не було у країні з 2018 року.

Ізраїльський парламент - Кнесет

Ізраїльський парламент - Кнесет

Ізраїльський парламент - Кнесет - у четвер, 4 листопада, ухвалив державний бюджет на 2021 рік, запобігши таким чином ще одним достроковим виборам. "За" ухвалення головного кошторису країни це проголосували 61 із 121 депутатів.

Якби вони не змогли підтримати це рішення до 14 листопада, то, відповідно до законодавства країни, це означало би розпуск Кнесета і проведення ще одних позачергових виборів.

Новий бюджет у Ізраїлі утвердили вперше з березня 2018 року - через політичну кризу і постійні перевибори країна останні 3,5 роки фактично жила за бюджетом на 2019 рік, що, на думку багатьох економістів, негативно позначалося на економічному зростанні.

Ухвалення бюджету відбулося майже через п’ять місяців після призначення на посаду чинного премєр-міністра Ізраїля Нафталі Беннета, який очолює партію ультраправого напрямку "Нові праві" ("Ха-Ямін ха-Хадаш"). На своїй сторінці у Twitter він назвав цю подію "святковим днем для держави Ізраїль".

"Після років хаосу ми створили уряд, подолали варіант дельта (COVID-19) і тепер, слава Богу, ми ухвалили бюджет для Ізраїлю", - цитує ізраїльського прем'єра агенція Reuters.

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Це рішення стало важливим для збереження владної коаліції під керівництвом Беннета.

Політична криза в Ізраїлі

У червні 2021 року парламент Ізраїлю більшістю лише в один голос підтримав створення нової урядової коаліції з восьми партій під керівництвом Яїра Лапіда та Нафталі Беннетта. Таким чином завершилася ера Біньяміна Нетаньяху, який обіймав посаду голови уряду 12 останніх років.

Перед цим партія "Лікуд", очолювана Нетаньяху, посіла перше місце на виборах 23 березня , які стали четвертими поспіль достроковими. Утім, вона отримала лише чверть від 120 мандатів, і не змогла сформувати новий уряд.

Попередній уряд Ізраїлю розпався в грудні 2020 року, оскільки партнери правлячої коаліції Нетаньяху та лідер лівоцентристського блоку "Кахоль-Лаван" Бені Ганц не домовилися про держбюджет наступного року. Тоді Нетаньяху відмовився затверджувати бюджет, пославшись на надзвичайні обставини через пандемію COVID-19.

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