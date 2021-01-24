У Португалії переобрали президента - де Соуза переміг у першому турі

Чинний президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза впевнено переміг на президентських виборах, які відбулися в неділю, 24 січня. Він отримав близько 61 відсотка голосів виборців. Про це повідомила виборча комісія країни після підрахунку 99 відсотків голосів. Результат де Соузи - на дев'ять відсоткових пунктів вищий, ніж колишній професор права та тележурналіст здобув на попередніх виборах п'ять років тому.

Друге місце посіла соціалістка Ана Гомеш з 12,7 відсотка, третє - правопопуліст Андре Вентура з 11,9 відсотка голосів.

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Вибори пройшли на тлі пандемії COVID-19. Кількість нових випадків зараження на 100 тисяч жителів за сім днів останнім часом сягала 750 - це один з найвищих показників у світі. Втім, голосування в країні все одно вирішили провести попри заклики до перенесення виборів.

Явка на виборах через пандемію була найнижчою в історії країни - близько 40 відсотків. Попередній рекордно низький показник явки був зафіксований на президентських виборах 2011 року (46,5 відсотка виборців), зазначає інформагентство dpa.

Президент Португалії має досить широкі повноваження. Він може ветувати закони, а також розпускати парламент та призначати нові вибори.

72-річного консерватора де Соузу вважають у Португалії політиком, який дуже близький до народу: він охоче зустрічається з людьми на вулицях, обіймає та втішає їх. Водночас його високо цінують за те, що він не лише критикує уряд соціалістів Антоніу Кошти, а й часто підтримує його. До цього часу президент-консерватор та прем'єр-соціаліст успішно співпрацювали.