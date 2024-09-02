Парламентські вибори в Азербайджані виграла партія Алієва

Партія президента Азербайджану Ільхама Алієва "Новий Азербайджан" отримала 68 зі 125 місць у парламенті країни за підсумками дострокових виборів, що відбулися 1 вересня.

Про це повідомив у понеділок, 2 вересня, Центрвиборчком країни після опрацювання бюлетенів з усіх виборчих дільниць. Оприлюднені дані є попередніми. Остаточні підсумки ЦВК Азербайджану має підбити протягом 20 днів та передати протокол на затвердження до Конституційного суду, який винесе свій вердикт протягом 10 днів.

Ще 46 місць матимуть незалежні кандидати, які підтримують нинішній курс уряду країни. Серед них - посол Азербайджану в Росії Полад Бюльбюль огли, який балотувався по одному з округів у Карабаху. Решту місць отримала опозиція.

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Опозиція в Азербайджані бойкотувала вибори

Головна опозиційна партія країни - Партія Народного Фронту Азербайджану - ухвалила рішення бойкотувати дострокові парламентські вибори. Вона пояснила це тим, що за наявних умов брати участь у виборах безглуздо. "Якби вибори були хоча б частково прозорими, ми брали б участь і перемогли. Але тут немає і відсотка прозорості. У такому разі навіщо нам брати участь у цих виборах?" - пояснював позицію партії радник голови партії Мамед Ібрагім.

До бойкоту приєдналася також коаліція Національної ради демократичних сил Азербайджану. У своїй заяві вона назвала вибори "дешевим фарсом", участь у яких "непотрібна і шкідлива з огляду на національні інтереси".

Участь у кампанії взяла опозиційна партія "Мусават".

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Вибори в Азербайджані - без спостерігачів ПАРЄ

Позачергові парламентські вибори в Азербайджані відбулися без участі спостерігачів від Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

У країні перед виборами зросла і кількість політичних ув'язнених. Так, за останні місяці у в'язницях опинилися співробітники та керівники місцевих розслідувальних видань та багато інших журналістів.