ЄП закликав призупинити співпрацю ЄС із Азербайджаном

Європарламент закликав Єврокомісію припинити партнерство з Баку у сфері енергетики та не підписувати з азербайджанською владою нових угод, доки не буде звільнено всіх політв'язнів.

Європарламент закликає призупинити співпрацю ЄС з Азербайджаном у сфері енергетики і наполягає, щоб у майбутньому умовою будь-якої угоди про партнерство з Баку було звільнення в країні всіх політичних ув'язнених та поліпшення ситуації з правами людини. Про це йдеться в резолюції "Репресії проти громадянського суспільства в Азербайджані та справи Губада Ібадоглу та Ільхаміза Гулієва", ухваленій у четвер, 25 квітня, у Страсбурзі під час сесії Європарламенту 474 голосами "за" та 4 голосами "проти".

Припинити партнерство та запровадити санкції проти політиків у Баку

Останнім часом влада Азербайджану посилила репресії проти громадянського суспільства, активістів і незалежних ЗМІ, й наразі у країні налічують близько 300 політичних в'язнів, констатується у резолюції.

У тексті документа згадується справа відомого азербайджанського вченого, наукового співробітника Лондонської школи економіки Губада Ібадоглу. Влада Азербайджану заарештувала його 23 липня 2023 року за звинуваченням у підробці грошей. Справжню причину затримання вченого пов'язують з його політичною та громадською діяльністю, а також з його критичною позицією щодо азербайджанського керівництва. Напередодні сесії Європарламенту, на яку було винесено резолюцію щодо ситуації з правами людини в Азербайджані, Ібадоглу перевели під домашній арешт, оскільки за час перебування у в'язниці в неналежних умовах його здоров'я істотно погіршилося.

Ім'я другого політичного ув'язненого, якому присвячена резолюція, - Ільхаміз Гулієв, якого було заарештовано у грудні 2023 року "за сумнівними звинуваченнями у незаконному обігу наркотиків після того, як він дав свідчення про фальсифікацію поліцією доказів проти критиків уряду".

Європарламент закликає Баку "негайно та беззастережно звільнити" Ільхаміза Гулієва, а також зняти всі звинувачення з Губада Ібадоглу, скасувати заборону на його виїзд із країни та дозволити йому пройти лікування за кордоном. Резолюція також звертається до влади Азербайджану із закликом звільнити всіх політичних в'язнів.

Євродепутати вважають, що грубі порушення прав людини в цій країні "несумісні" із проведенням у Баку Конференції ООН зі зміни клімату (COP29), яка має відбутися у листопаді 2024 року. "Європарламент вимагає, щоб права людини, основні свободи та ефективна участь громадянського суспільства були повністю закріплені та гарантовані в Угоді з приймаючою країною", - йдеться в резолюції.

Окрім заклику до Єврокомісії розглянути можливість припинення стратегічного партнерства з Азербайджаном у галузі енергетики, резолюція повторює пропозицію євродепутатів застосувати до азербайджанських посадових осіб режим санкцій ЄС за серйозні порушення прав людини.

"Не можна називати Баку стратегічним партнером"

Азербайджанська влада випустила Губада Ібадоглу під домашній арешт із в'язниці, де він просидів 9 місяців, лише після того, як Європарламент виніс його справу на розгляд сесії, заявив литовський депутат-ліберал Пятрас Ауштрявічюс, виступаючи на дебатах напередодні голосування за резолюцію. На його думку, переслідуючи інакодумство та вільні ЗМІ, Азербайджан "обрав модель контрольованого суспільства, над яким домінує інститут президента і яке отримує великі дивіденди від володіння енергетичними ресурсами". Ауштрявічюс також закликав Єврокомісію здійснити "термінові кроки", щоб захистити права людини в Азербайджані. "І абсолютно очевидно, що наше так зване стратегічне партнерство з Баку має бути переглянуте", - наголосив політик.

Чеська євродепутатка від групи "зелених" Маркета Грегорова зазначила, що за останній рік "становище незалежних журналістів та правозахисників в Азербайджані стало катастрофічним". "Але мені здається, що наші уряди та Єврокомісія цього не усвідомлюють, тому що вони все ще вважають Алієва (Ільхам Алієв, президент Азербайджану. - Ред.) стратегічним партнером", – обурилася Грегорова. Вона не бачить можливості розглядати Азербайджан як країну, що прийматиме COP29, "оскільки на конференцію запрошені представники громадянського суспільства".

Авторка резолюції, євродепутатка із Чехії від Європейської народної партії Міхаела Шойдрова зазначила, що Європарламент має намір домагатися визволення всіх політичних ув'язнених в Азербайджані. Вона впевнена, що Єврокомісія має припинити "стратегічне партнерство із Баку в енергетичному секторі". "Ми розуміємо, наскільки чутливим є це питання, але переконані, що ЄС не може мати тісних відносин із країною, яка продовжує порушувати права людини", - наголосила Шойдрова.