Парламент Вірменії ратифікував Римський статут МКС

Вірменія визнала юрисдикцію МКС на своїй території. Цей суд раніше видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна.

Парламент Вірменії проголосував у вівторок, 3 жовтня, за ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі. 60 депутатів проголосували за, 22 - проти. Таким чином Вірменія визнала юрисдикцію МКС на своїй території. Цей суд раніше видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна.

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Представник Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кіракосян під час обговорення в парламенті пояснив необхідність ратифікації тим, що це дасть змогу переслідувати військових Азербайджану в разі вчинення ними воєнних злочинів на вірменській території.

Пашинян: Визнання МКС не пов'язане з ордером на арешт Путіна

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 12 вересня заявив, що визнання МКС "не має жодного стосунку до вірмено-російських відносин". Він нагадав, що ратифікацію Римського статуту Єреван почав у грудні 2022 року - до того, як МКС видав ордер на арешт Путіна. Проте в МЗС Росії назвали плани Єревана щодо приєднання до Римського статуту "абсолютно неприйнятними".

У березні 2023 року МКС видав ордери на арешт Путіна і дитячої омбудсменки РФ Марії Львової-Бєлової. На думку суду, Путін і Львова-Бєлова "імовірно несуть відповідальність за воєнний злочин, пов'язаний із незаконною депортацією населення (дітей)" з території України в Росію. Ордер означає, що країни, які ратифікували Римський статут, повинні будуть затримати Путіна в разі його візиту.