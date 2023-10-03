  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаВірменія

Парламент Вірменії ратифікував Римський статут МКС

Євгенія Наконечна
3 жовтня 2023 р.

Вірменія визнала юрисдикцію МКС на своїй території. Цей суд раніше видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна.

https://p.dw.com/p/4X4Mh
Будівля парламенту Вірменії
Будівля парламенту ВірменіїФото: Artyom Geodakyan/TASS/dpa/picture alliance

Парламент Вірменії проголосував у вівторок, 3 жовтня, за ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі. 60 депутатів проголосували за, 22 - проти. Таким чином Вірменія визнала юрисдикцію МКС на своїй території. Цей суд раніше видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна.

Читайте також: Прем'єр Вірменії Пашинян поставив під сумнів ефективність ОДКБ

Представник Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кіракосян під час обговорення в парламенті пояснив необхідність ратифікації тим, що це дасть змогу переслідувати військових Азербайджану в разі вчинення ними воєнних злочинів на вірменській території.

Пашинян: Визнання МКС не пов'язане з ордером на арешт Путіна

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 12 вересня заявив, що визнання МКС "не має жодного стосунку до вірмено-російських відносин". Він нагадав, що ратифікацію Римського статуту Єреван почав у грудні 2022 року - до того, як МКС видав ордер на арешт Путіна. Проте в МЗС Росії назвали плани Єревана щодо приєднання до Римського статуту "абсолютно неприйнятними".

У березні 2023 року МКС видав ордери на арешт Путіна і дитячої омбудсменки РФ Марії Львової-Бєлової. На думку суду, Путін і Львова-Бєлова "імовірно несуть відповідальність за воєнний злочин, пов'язаний із незаконною депортацією населення (дітей)" з території України в Росію. Ордер означає, що країни, які ратифікували Римський статут, повинні будуть затримати Путіна в разі його візиту.

Ордер на арешт Путіна: хто може заарештувати президента РФ?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Запуск далекобійної ракети ATACMS

Армія США готова до передачі Україні ракет ATACMS - чиновник

Політика3 жовтня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Проєкт монумента

Чому в Німеччині досі немає пам'ятника возз'єднанню

Чому в Німеччині досі немає пам'ятника возз'єднанню

Культура3 жовтня 2023 р.
Передвиборча агітація партії Smer-SD з Робертом Фіцо

Словаччина: чого очікувати від повернення популіста Фіцо

Словаччина: чого очікувати від повернення популіста Фіцо

Політика3 жовтня 2023 р.
Німецька вболівальниця (фото з архіву)

Чи є ще відмінності між сходом і заходом Німеччини?

Чи є ще відмінності між сходом і заходом Німеччини?

Політика3 жовтня 2023 р.
Надзвичайне засідання Генасамблеї ООН через вторгнення Росіцї в Україну, березень 2022

Поляки й угорці розійшлися у поглядах на Росію та США

Поляки й угорці розійшлися у поглядах на Росію та США

Політика2 жовтня 2023 р.
Українські та європейські прапори в Брюсселі

"Підводне каміння" на шляху України до Європейського союзу

"Підводне каміння" на шляху України до Європейського союзу

Політика2 жовтня 2023 р.
external

Російська пропаганда добралася до Шпіцбергену

Російська пропаганда добралася до Шпіцбергену

Суспільство2 жовтня 2023 р.26:01 хв.
На головну сторінку