Парламент Великобританії голосуватиме щодо недовіри Борису Джонсону

Понад 50 депутатів від Консервативної партії Великобританії ініціювали голосування щодо недовіри прем'єр-міністру Борису Джонсону. Питання вотуму недовіри чинному голові уряду парламент розгляне ввечері понеділка, 6 червня, зазначає агенція dpa. Цьому передував багатомісячний скандал через недотримання Джонсоном правил карантинних обмежень під час пандемії Covid-19. Британський прем'єр зазнав суспільної критики, зокрема, у зв'язку з вечірками в канцелярії Джонсона в період пандемії.

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Для того, аби ініціювати голосування щодо недовіри уряду Великобританії, з відповідними листами до комітету правлячої Консервативної партії звернулися 54 її депутати. Якщо вотум недовіри буде висловлено, Джонсону доведеться скласти повноваження прем'єр-міністра. Щоб це сталося, недовіру йому мають висловити щонайменше 180 однопартійців з 359-ти присутніх у Палаті громад британського парламенту, тобто абсолютна більшість членів фракції. Голосування серед депутатів-консерваторів відбудеться у понеділок з 18 до 20 години за місцевим часом (з 20:00 по 22:00 за київським часом). Навіть у разі провального для нього голосування Джонсон залишиться при владі, поки не знайдеться наступник. Згідно з партійними правилами, якщо парламентарям не вдасться висловити вотум недовіри чинному голові уряду, має пройти рік, перш ніж вони зможуть ініціювати наступне таке голосування.

Міністр фінансів Великобританії Ріші Сунак висловив підтримку прем'єр-міністру Борису Джонсону перед голосуванням. "Від впровадження вакцинації до нашої відповіді на російську агресію прем'єр-міністр продемонстрував сильне керівництво, якого потребує наша країна, - написав Сунак у Twitter. - Я підтримую його сьогодні і буду продовжувати підтримувати його".

На Даунінг-стріт вже заявили, що Джонсон "вітає можливість для депутатів висловити свою позицію", а сьогоднішнє голосування назвав "шансом припинити місяці спекуляцій і дозволити уряду підвести риску та рухатися далі".