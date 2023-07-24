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ПолітикаІзраїль

Парламент Ізраїлю обмежив повноваження Верховного суду

Сергій Куприков
1 год. тому

Кнесет ухвалив перший закон із пакета суперечливої судової реформи. На протести вийшли 20 тисяч людей.

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Протест проти судової реформи в Ізраїлі 24 липня
Протест проти судової реформи в Ізраїлі 24 липняФото: Ammar Awad/REUTERS

Парламент Ізраїлю (Кнесет) ухвалив у понеділок, 24 липня, перший закон із пакета суперечливої судової реформи. Документ, який є головним компонентом нововведень, обмежує право Верховного суду скасовувати рішення, ухвалені урядом.

Критики реформи вважають, що поправки створюють можливості для зловживань владою, усуваючи один із ефективних механізмів контролю над урядом. Опозиція в Кнесеті бойкотувала голосування. Закон підтримали 64 депутати коаліції, чого виявилося достатньо для ухвалення.

Інші положення судової реформи передбачають зміну процедури призначення суддів Верховного суду. Щодо них голосування не проводили. На думку опозиції, запропонована урядом судова реформа призведе до зникнення незалежної судової системи та підірве основи демократії.

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Масові протести в Ізраїлі

Суперечки навколо судової реформи в Ізраїлі призвели до масових протестів. Десятки тисяч громадян країни вже пів року виходять на демонстрації, висловлюючи незгоду з політикою уряду на чолі з Біньяміном Нетаньяху. Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що протести створили в країні надзвичайну ситуацію, але простір для компромісу існує, тому всі сторони повинні зараз проявити відповідальність для виходу з кризи.

У понеділок біля будівлі Кнесету, де проходило голосування, на акцію протесту зібралися понад 20 тисяч людей. Для забезпечення правопорядку поліція застосувала водомети. Затримали близько 20 активістів.

Учасників протестів підтримали представники великого бізнесу. Ізраїльський бізнес-форум, що об'єднує керівників 150 найбільших компаній країни, оголосив у понеділок страйк на знак протесту проти судової реформи. До нього долучилися також банки, торгові центри та автозаправні станції. 

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