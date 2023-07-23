Противники реформи в Ізраїлі поставили намети перед Кнесетом

Сотні противників судової реформи поставили намети перед парламентом Ізраїлю в Єрусалимі. Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху потрапив у лікарню, йому встановили кардіостимулятор.

Противники судової реформи розбили увечері в суботу, 22 липня, табір перед парламентом Ізраїлю в Єрусалимі, повідомляє агентство AFP. За його даними, намети біля будівлі Кнесета встановили сотні людей.

"Вони намагаються зруйнувати всю демократію, основні громадянські права, - цитує агентство слова учасниці протесту Керен Мор про правлячу коаліцію на чолі з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху. - І ми тут, щоб їх зупинити".

Вранці в неділю, 23 липня, ізраїльський парламент планував відновити розгляд ключового законопроєкту про відміну так званого "стандарту розумності" - права Верховного суду переглядати рішення уряду, які він вважає такими, що виходять за рамки розумного. Раніше Кнесет вже ухвалив законопроєкт у першому читанні, документ схвалила комісія парламенту Ізраїлю з питань законодавства. Вирішальне голосування щодо ухвалення закону у другому та третьому читаннях заплановано на понеділок, 24 липня.

Марш протесту із Тель-Авіва у Єрусалим

Колона учасників маршу протесту розтяглася на 70 кілометрів Фото: MENAHEM KAHANA/AFP/Getty Images

22 липня тисячі протестувальників дійшли в Єрусалим з Тель-Авіва. Їхній марш розпочався двома днями раніше, а колона між двома головними містами Ізраїлю розтяглася на 70 кілометрів. За даними ЗМІ, у центрі Єрусалима до вечора суботи зібралися близько 85 тисяч людей, а в центрі Тель-Авіва – приблизно 170 тисяч. Акції протесту пройшли також і в інших великих містах країни, як-от Беер-Шева, Герцлія і Кфар-Саба. У деяких випадках дійшло до зіткнень із поліцією.

Тиск на уряд Ізраїлю посилила армія. Понад 10 тисяч резервістів пригрозили, що залишать службу на знак протесту, якщо закон буде ухвалено. Міністр оборони Йоав Галант заявив, що намагається "знайти консенсус". За даними ЗМІ, він намагається відкласти розгляд спірного законопроєкту.

Тим часом Біньямін Нетаньяху опинився в лікарні

Біньямін Нетаньяху Фото: Abir Sultan/EPA POOL/AP/dpa/picture alliance

Ізраїльські лікарі повідомили, що прем’єр-міністру країни Біньяміну Нетаньяху в неділю, 23 липня, встановили кардіостимулятор після серцевої аритмії, він перебував під наглядом у кардіологічному відділенні лікарні в Тель-Авіві, повідомляє Reuters.

"Імплантація пройшла гладко без будь-яких ускладнень. Він не перебуває в стані, що загрожує життю, він почувається чудово та повертається до свого розпорядку дня", — сказав Рой Бейнарт, який керує центром лікування аритмії в медичному центрі Шиба. Тиждень тому Нетаньяху вже потрапляв в лікарню - за його словами, через зневоднення внаслідок спеки.

Перед імплантацією Нетаньяху записав відео, в якому заявив: "Я почуваюся чудово, але мені потрібно слухати своїх лікарів". У його Офісі повідомили, що він має залишити клініку сьогодні. Втім, щотижневе засідання Кабміну перенесли.

Протести в Ізраїлі тривають понад півроку

Протести проти оголошеної урядом Нетаньяху судової реформи тривають в Ізраїлі з першої половини січня. На думку критиків, коаліція, яку очолює Нетаньяху, прагне послабити повноваження Верховного суду країни, який вона звинувачує в надмірному втручанні в політику. Поправки до закону дадуть уряду більше повноважень при призначенні суддів, а парламент зможе скасовувати рішення ВС простою більшістю голосів. Противники ініціативи називають цей захід небезпечним для ізраїльської демократії.

26 березня Нетаньяху оголосив, що відправив у відставку голову міноборони Йоава Галанта, який відкрито критикував судову реформу. Однак через два тижні, 10 квітня, прем'єр скасував власне рішення, пославшись на загострення терористичної загрози для Ізраїлю.

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