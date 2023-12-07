Парламент Данії заборонив публічне спалення Корану

Влада Данії вжила заходів через протести в мусульманських країнах після актів спалення священного писання. Такі дії стануть у Данії кримінальними і будуть каратися позбавленням волі на строк до двох років.

Парламент Данії ухвалив закон, який забороняє публічне спалення священних писань, зокрема Корану, Біблії або Тори. Нову законодавчу норму у четвер, 7 грудня, після чотиригодинних дебатів підтримали у третьому читанні 94 депутати, проти виступили 77 парламентарів. Закон забороняє "неналежне поводження" з текстами релігійного змісту, тому публічні спалення Корану, які неодноразово викликали масові протести в мусульманському світі, тепер вважатимуться кримінальним злочином.

Крім того, нова норма забороняє оскверняти, топтати ногами, рвати, розрізати та проколювати тексти релігійного змісту. За її порушення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін до двох років.

Реакція на масові протести мусульманських країн

Таким чином влада Данії відреагувала на масові протести в мусульманських країнах в останні місяці, які в деяких випадках призвели до загострення двосторонніх відносин. До цього часу принцип свободи вираження поглядів у Данії діяв настільки всеосяжним чином, що не забороняв спалення Корану та аналогічних дій.

Міністр юстиції Данії Петер Хуммельгаард назвав випадки спалення Корану "актами знущання, які завдають шкоди безпеці данців як за кордоном, так і всередині країни". Йдеться про більш цивілізовані способи вираження думок, а не про заборону думати чи говорити про щось, додав він.

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Акції зі спаленням Корану в Данії та Швеції

За даними поліції, з 21 липня по 24 жовтня в Данії було вчинено 483 акти спалення книг та прапорів. Аналогічні акції зі спаленням Корану відбувалися у Швеції. Ці дії викликали протести в арабському світі. Після чергового спалення Корану в Данії сотні демонстрантів вийшли на вулиці Багдада та зібралися біля посольства Данії в Іраку. Силовики розігнали присутніх із водометів. Гуманітарна організація допомоги біженцям Dansk Flygtningehjælp зазнала збройного нападу в Іраку.

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