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Юлія "Тайра" Паєвська
Юлія "Тайра" Паєвська отримає міжнародну премію за мужністьФото: Ukrinform/imago images
СуспільствоУкраїна

Парамедикиня "Тайра" стала лауреаткою премії Держдепу США

Ольга Журавльова
2 год. тому

Юлія Паєвська (Тайра) отримає американську нагороду "Найхоробріша жінка". 8 березня її вручать держсекретар США Ентоні Блінкен і перша леді Джилл Байден.

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Українська парамедикиня і волонтерка Юлія Паєвська (Тайра) стала лауреаткою міжнародної премії "Найхоробріша жінка" (International Women of Courage, IWOC), яку вручає Державний департамент США.

"Юлія "Тайра" Паєвська продемонструвала надзвичайну моральну та фізичну мужність, захищаючи Україну від нещадної російської агресії. Вона надавала медичну допомогу учасникам Революції Гідності у 2013 році, а як керівниця волонтерського підрозділу парамедиків "Янголи Тайри" проводила тактичну медичну підготовку на Донбасі з 2014 до 2018 року. Паєвська найбільш відома своєю роботою з таємної зйомки та прихованого вивезення відеоматеріалів із задокументованими звірствами, що їх вчинили російські військові в Маріуполі", - ідеться релізі на сайті Держдепу.

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Російські військові 16 березня 2022 року затримали Паєвську під час спроби евакуації жінок і дітей із Маріуполя до Запоріжжя. Під час тримісячного ув'язнення Паєвська жила в камері із 22 іншими жінками. У червні 2022 року її звільнили з полону. Волонтерка має нагороду Народний Герой України.

Нагорода "Найхоробріша жінка"

Церемонію нагородження IWOC проведуть державний секретар США Ентоні Блінкен і перша леді Джилл Байден 8 березня у Білому домі.

Нагорода IWOC присуджується вже 17 років. Разом із Паєвською цьогорічними лауреатками стали представниці ще десяти країн. Зокрема, і польська журналістка Б'янка Залевська, яка дев'ять років документує російську агресію в Україні з 2014 році та була поранена на Луганщині. Зараз вона є ведучою одного з ранкових шоу в Польщі, і далі документує докази воєнних злочинів і збирає історії біженців.

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Звільнена з полону Тайра: Мені сказали - жити ти не будеш

Унікальні кадри з Маріуполя, зняті захопленою в полон Тайрою

 

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Парамедикиня "Тайра" стала лауреаткою премії Держдепу США

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