Папу Римського госпіталізували: зроблять термінову операцію

У Ватикані повідомили, що Франциску зроблять термінову операцію на черевній порожнині. Понтифік залишиться в лікарні кілька днів.

Папі Римському Франциску зроблять термінову операцію на черевній порожнині через болючу грижу, повідомила пресслужба Ватикану в середу, 7 червня.

86-річному Франциску проведуть операцію під загальним наркозом. Після хірургічного втручання знадобиться післяопераційна фаза відновлення, тому понтифік залишиться в лікарні кілька днів.

Франциску вже робили операцію на кишківнику в 2021 році. На початку нинішнього року він повідомив в одному з інтерв'ю, що запалення знову загострилося.

Наприкінці березня Папу Римського госпіталізували з запаленням легенів. На початку року він розтягнув зв'язки коліна, а в травні, після того, як біль обмежив здатність Франциска ходити, він уперше з'явився на публіці в інвалідному візку.

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