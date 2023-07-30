Папа Римський закликає РФ повернутися до "зернової угоди"

Папа Римський Франциск звернувся до Росії із закликом відновити свою участь в Чорноморській зерновій ініціативі, а також попросив вірян молитися за Україну.

Папа Римський Франциск у неділю, 30 липня, закликав Росію відновити участь в Чорноморській зерновій ініціативі (так званій "зерновій угоді"), яка уможливить експорт продовольства з українських портів, повідомляє Reuters.

"Я звертаюся до моїх братів, до влади Російської Федерації, з тим, щоб Чорноморська ініціатива могла бути відновлена і зерно могло безпечно транспортуватися", - заявив Франциск під час свого щотижневого послання Angelus.

Крім того, у зверненні до вірян на площі Святого Петра у Ватикані, Папа закликав продовжувати молитися "за мученицьку Україну, де війна знищує все, навіть зерно", назвавши це "тяжкою образою Бога".

Президент України Володимир Зеленський згодом назвав "важливим" цей заклик Понтифіка. "Реакція світових духовних лідерів на російський ракетний терор і знищення української аграрної продукції є вкрай важливою, щоб убезпечити від продовольчої кризи весь світ, і особливо народи Африки й Азії, які найбільше потерпають від загрози голоду. Україна є та буде гарантом продовольчої безпеки світу. Головне зараз – зупинити російський терор і повністю реалізувати "формулу миру", - написав він у Twitter.

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Після того, як 17 липня Росія вийшла з "зернової угоди" і почала завдавати ударів по українським портам і зерновій інфраструктурі у Чорному морі і Дунаї, світові ціни на пшеницю різко зросли, пише Reuters.

Днями на саміті Росія- Африка президент Єгипту Абдель-Фаттах ас-Сісі закликав Росію відновити домовленість про морський експорт українського зерна.

Лідери африканських держав не критикували Росію безпосередньо, але на другий день саміту висловлювали глибоку стурбованість наслідками війни в Україні, особливо різким зростанням цін на продовольство.

Своєю чергою президент РФ Володимир Путін пообіцяв шести країнам-учасницям форуму безоплатні поставки зерна протягом найближчих місяців. Ця обіцянка спричинила різку критику США, ЄС і ООН, які одностайно заявили, що постачання кількох десятків тисяч тонн зерна обраним країнам не дадуть змоги розв'язати проблему глобального продовольчого забезпечення, адже для цього необхідні мільйони тонн зерна. Вони закликали Москву повернутися до "зернової угоди".

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