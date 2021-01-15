Пандемія коронавірусу істотно сповільнила світову міграцію - ООН

Пандемія коронавірусу сповільнила глобальну міграцію майже на 30 відсотків, повідомляється в звіті, оприлюдненому на сайті Економічної і соціальної Ради ООН (ЕКОСОР) в п'ятницю, 15 січня. За даними ЕКОСОР, кількість мігрантів у світі в 2020 році сягнула позначки у 281 мільйон осіб. Це на 27 відсотків менше, ніж прогнозувалося в 2019 році, за підсумками якого в світі нараховувалося 274 мільйона мігрантів.

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"Число людей, які живуть за межами своїх країн походження або громадянства, у 2020 році досягло 281 мільйона у порівнянні з 173 мільйонами у 2000 році і 221 мільйонами у 2010 році", - повідомляється у звіті.

За даними ООН, дві третини всіх мігрантів проживають лише в 20 країнах: тільки в США їх 51 мільйон, Німеччина посідає друге місце з 16 мільйонами, серед яких багато мігрантів з інших європейських країн. Наступними за кількістю мігрантів у неформальному рейтингу йдуть Саудівська Аравія (16 мільйонів), Росія (12 мільйонів) і Великобританія (9 мільйонів).

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Рейтинг країн з найбільшими діаспорами очолила Індія. Понад 18 мільйонів індійців у 2020 році проживали за межами своєї країни. Найбільша кількість міжнародних мігрантів у 2020 році була зареєстрована в країнах Європи - 87 мільйонів.

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Майже половина міжнародних мігрантів проживає в регіоні свого походження, причому на Європу припадає найбільша частка внутрішньорегіональної міграції. Сімдесят відсотків мігрантів, що народилися в Європі, живуть в іншій європейській країні.

У доповіді йдеться, що біженці складають близько 12 відсотків усіх міжнародних мігрантів, причому близько 80 відсотків з них перебувають у країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути "Балканський маршрут" Дотепер головний маршрут біженців до Західної Європи проходив через балканські країни - Македонію, Сербію та Хорватію. Цей шлях остаточно перекрили наприкінці лютого - тоді македонські прикордонники перестали пропускати біженців з території Греції. Зараз на кордоні Греції та Македонії зібралось кілька тисяч мігрантів.

Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути Угода з Туреччиною: ефективність під питанням ЄС домовився з Анкарою, що повертатиме до Туреччини біженців, які нелегально дістаються Греції. Проте, на думку експертів, це не зупинить потоки мігрантів. Дедалі популярнішими стають альтернативні шляхи - приміром, Італією чи Албанією.

Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути Маршрут Італією Одна з альтернатив "балканському маршрутові" починається у порту Анталії на півдні Туреччини. Або у Мерсині поблизу сирійського кордону. Або ж в Афінах у центрі Греції. Потім мігранти риболовними чи малими торгівельними судами перетинають Середземне море та потрапляють в Італію. За оцінками ЗМІ, переправа коштує від трьох до п'яти тисяч євро.

Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути Маршрут Албанією Дедалі більш популярним стає і шлях через Албанію. Туди біженці прибувають з Греції, потім морем дістаються Італії або ж рушають автомобілем на північ Європи. Утім, просування мігрантів Чорногорією та Боснією і Герцеговиною ускладнено - там усе ще є мінні поля з часів громадянської війни 1990-х. На фото - кордон Албанії та Греції.

Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути Маршрут Болгарією Ще одна альтернатива для біженців - пройти Болгарією. Туди мігранти приїздять з території Туречини, далі намагаються потрапити до Румунії чи Сербії. Щоправда, це не так і просто: просування до Румунії блокують Карпати, тоді як кордони Сербії з ЄС - під суворим контролем. Через це багато мігрантів залишаються в Болгарії.

Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути Маршрут Румунією Румунія наразі залишалася осторонь масивних потоків біженців. Проте в січні тут затримали 60 мігрантів з Пакистану, Іраку, Марокко, Афганістану й Сомалі - вони намагалися вночі перетнути кордон із Сербією. Останнім часом місцева влада звертає увагу і на зростання числа біженців, які прибувають через з Україну та Молдову - переважно це афганці, котрі дісталися сюди країнами Центральної Азії.

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