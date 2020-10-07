 З 2014 року в Україну іммігрували понад 50 тисяч росіян | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2020

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Новини

З 2014 року в Україну іммігрували понад 50 тисяч росіян

Упродовж семи останніх років майже 52 тисячі росіян отримали право на імміграцію в Україну, а понад 19 тисяч набули українське громадянство.

Понад 19 тисяч росіян з 2014 року набули українське громадянство

Понад 19 тисяч росіян з 2014 року набули українське громадянство

За десять місяців поточного року 2857 громадян Російської Федерації отримали дозвіл на імміграцію до України, повідомила Державна міграційна служба України (ДМСУ) у відповідь на запит DW. Загалом, за даними ДМСУ, цьогоріч подали свої прохання на імміграцію 8932 іноземці. Росіяни становлять 32 відсотки від цієї кількості.

Від 2014 року до 1 листопада 2020 року українські імміграційні документи отримали 51779 громадян Російської Федерації, інформує ДМСУ. При цьому найбільше - у 2014 році, коли право іммігрувати до України отримав 15571 росіянин. В наступні роки їхня кількість послідовно зменшувалась: від 9,8 тисячі росіян у 2015-му до 4,8 тисячі у 2019 році.

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Як відомо, у 2014 році Росією був анексований український півострів Крим і окупована частина Донбасу. Воєнні дії, що розгорнулись на Донбасі, суттєво ускладнили міграцію громадян обох країн, у 2020 році обмеження на в'їзд до України були також запроваджені через пандемію COVID-19.

Хто може іммігрувати в Україну

Законодавством України про імміграцію визначено 13 підстав, за якими іноземці можуть іммігрувати в Україну. Таке право мають, наприклад, діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України, висококваліфіковані спеціалісти, особи, що інвестували в економіку України не менше 100 тисяч доларів США, прямі родичі громадян України, особи, що мають право на отримання українського громадянства за територіальним походженням, а також ті, хто відслужив у збройних Силах України не менше трьох років. Між іншим, іноземцям-добровольцям 2019 року уряд України навіть спростив порядок подання документів на імміграцію.

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Іноземці, які брали участь у військових діях на Донбасі на боці України, отримують не лише право на законне проживання і роботу, а й часто стають її громадянами. Так, 2019 року український президент Володимир Зеленський надав громадянство 14-м іноземцям, що воювали за Україну, серед яких росіяни Юрій Савілов та Юлія Толопа.

Нові громадяни України

Згідно з даними ДМСУ від 2014 року до 1 листопада 2020 року громадянами України стали 19304 росіянина. Найбільша кількість - 11,9 тисячі осіб - отримали український паспорт за правом територіального походження, тобто вони самі або їхні родичі народилися чи постійно жили до 24 серпня 1991 року на території сучасної України або інших її державних утворень у 20-му столітті, наприклад, в Українській Народній Республіці.

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