Німеччина - країна мігрантів: німецькі репери про свою батьківщину

"Я народився в Сибіру та довго жив в Україні. Ми переїхали в Німеччину, коли мені було сім років. Ми приїхали сюди, тому що в Україні життя було паскудне, ні роботи, нічого, - розповідає німецький репер Capital Bra в YouTube. - Моя батьківщина - Україна, але і Німеччина - моя батьківщина. Я тут виріс, вивчив мову, мої друзі, моя родина тут. І якщо я зараз їду у відпустку на два-три тижні, в Іспанію, наприклад, я хочу повернутися до Німеччини".

Монолог Capital Bra, знятий на тлі засніженого пейзажу з багатоповерхівками та промисловими будівлями в східній частині Берліна, є одним із близько 200 відео (їхнє число постійно зростає), розміщених на YouTube-каналі проєкту Germania.

Їхні герої - музиканти, в основному репери, ютубери, тобто ті, хто публікує власні відеоролики в YouTube, моделі, кіноактори та активні користувачі соцмереж, які мають власну аудиторію - інфлюенсери.

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Об'єднують героїв проєкту Germania дві речі: всі вони з емігрантського середовища, тобто, як прийнято казати в Німеччині, люди з міграційним корінням, і всі вони популярні в молодіжному середовищі. Вони розповідають про своє життя в Німеччині та про свою ідентичність. "В Україні все було б, напевно, складніше, ніж тут. Ніхто не знає, як би воно було там. Але тут все вийшло класно, і це мене тішить", - завершує Capital Bra свою небагатослівну розповідь.

З мігрантського "гетто" в інфлюенсери

Набагато красномовнішим є його колега за проєктом CrispyRob. "Якби знаттєлюбиве ставлення до кулінарного розмаїття в Німеччині більше застосовувалося одне до одного, то співіснування людей різних національностей було б ще більш мирним", - каже усміхнений молодий хлопець, крокуючи вулицями західнонімецького Аахена. 25-річний CrispyRob представляється як кухар-ютубер. "Мої батьки з Таджикистану, але в часи СРСР це все була одна країна, - розповідає він. Типово російське в мені - те, що я щонеділі їм типову російську їжу - просто тому, що це така традиція".

Мати його любить готувати, батько - кухар за професією. Тож недивно, що й сам CrispyRob рано почав цікавитися кулінарією, а потім і готувати перед камерою. І робить це він вельми успішно, його YouTube-канал має понад два мільйони підписників. Підлітком він зрозумів, що, за його словами, "стиль життя "гетто" не для нього. Змінивши школу, юнак знайшов нових друзів, здебільшого німців, і, як він висловився, "повинен був одразу інтегруватися". Молоді люди в новій компанії будували плани на майбутнє і хотіли чогось досягти. "Таке оточення змінює людину, я теж хотів чогось досягти", - розповідає CrispyRob.

Портрет Німеччини як міграційної країни

У YouTube-каналу проєкту Germania 213 тисяч підписників. Це проєкт німецької інформаційно-розважальної платформи funk, створеної спеціально для підлітків та молоді. Funk перебуває у сфері відповідальності суспільно-правових телеканалів ARD та ZDF.

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"Germania змальовує актуальний портрет Німеччини, причому виключно через сприйняття її людьми з міграційним корінням, - ідеться на сайті проєкту. - В фокусі - не дискусія про біженців, а той факт, що Німеччина вже давно є міграційною країною з мультикультурним суспільством". У цьому портреті багато різних штрихів. Власне, і в історії такого успішного юнака як CrispyRob простежується негативний досвід людини з мігрантського середовища. Є і історії більш драматичні, такі як розповідь репера Sugar MMFK.

Німець у душі, але не на папері

Його батьки імігрували в Німеччину з Анголи, він саме народився вже в Німеччині. У містечку Лінц-на-Рейні, де поселилася родина Sugar MMFK, їх прийняли привітно. Але в початковій школі у нього були серйозні проблеми зі вчителькою, яка не посоромилася на уроці перед усім класом висипати на голову хлопчика вміст сміттєвого відра.

"Так вона хотіла принизити мене, - коментує сьогодні події 20-річної давнини Sugar MMFK. - Це наклало відбиток на мої шкільні роки". Підлітком майбутній репер нерідко бився, був відомий поліції. "Насильство було способом добитися свого, заявити про себе, - розповідає він сьогодні. - Цей час зробив мене тим, ким я є сьогодні. Цей досвід я по-новому усвідомлюю в моїй музиці та текстах".

Сьогодні Sugar MMFK загрожує депортація з Німеччини. "Для мене це буде великим кроком назад, якщо я буду депортований до країни, в якій ще ніколи не був, - каже репер. - Я тут народився та чинив злочини в цій системі. Тобто система в чомусь теж несе відповідальність. Я на сто відсотків німець. Проблема в тому, що я так себе бачу, але інші не бачать у мені німця. Мені не дають документи, мене не визнають", - завершує свою розповідь Sugar MMFK.

2018 року проєкт Germania був удостоєний престижної нагороди в сфері телебачення Grimme-Preis у категорії "Діти і молодь". Журі звернуло особливу увагу на вибагливу естетику відеокліпів, відзначивши "мудро обрані місця зйомок", якість зображення та звуку, а також музичний супровід, який довершує витриману в стриманих тонах загальну концепцію проєкту.