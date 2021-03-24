Пандемія COVID-19: кількість жертв у світі перевищила три мільйони

Станом на суботу, 17 квітня, вже понад три мільйони осіб померли від COVID-19 у світі з початку пандемії, свідчать дані Університету Джонса Хопкінса. Найбільше людей померли від COVID-19 у США (566 тисяч осіб), Бразилії (369 тисяч), Мексиці (212 тисяч), Індії (176 тисяч) та Великобританії (127 тисяч).

Водночас з початку пандемії заразилися коронавірусом на планеті вже понад 140 мільйонів осіб. Найбільше випадків зараження виявили в США (31,6 мільйона інфікувань), Індії (14,5 мільйона), Бразилії (13,8 мільйона), Франції (5,3 мільйона) та Росії (4,6 мільйона).

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При цьому число жертв вірусу останнім часом зростає, незважаючи на початок компаній масової вакцинації в багатьох країнах світу. Перший мільйон людей померли через COVID-19 за вісім місяців від виявлення коронавірусу, другий - за чотири місяці, а третій - лише за три місяці. Чимало експертів вважають ці дані заниженими, оскільки в багатьох країнах, за припущенням, приховують, або не мають можливості реєструвати кількість хворих і померлих.

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В Україні, за даними міністра охорони здоров'я Максима Степанова, за весь час пандемії на COVID-19 захворіло 1 936 228 осіб, а одужало від коронавірусної хвороби 1 475 556 пацієнтів. Водночас померло 39 536 людей.

Дивитись відео 09:08 Поділитись Коронавірус у Харкові: чому місто серед антилідерів коронавірусної статистики (14.04.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3rydy Коронавірус у Харкові: чому місто серед антилідерів коронавірусної статистики (14.04.2021)