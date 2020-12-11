 Як зайва вага зробила Чехію лідером за летальністю COVID-19 | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.04.2021

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Європа

Як зайва вага зробила Чехію лідером за летальністю COVID-19

У Чехії кількість померлих з коронавірусом у співвідношенні до розміру населення є найвищою у світі. Причиною вважають поширене серед чехів ожиріння.

Хрести, намальовані на центральній площі Праги на знак протесту проти політики уряду Чехії у боротьбі з коронавірусом

Хрести, намальовані на центральній площі Праги на знак протесту проти політики уряду Чехії у боротьбі з коронавірусом

За кількістю смертей з коронавірусом у пропорції до загальної кількості мешканців країни Чехія є чемпіоном світу: згідно з офіційною статистикою чеського міністерства охорони здоров'я, до кінця березня у країні від чи з COVID-19 померли 27918 людей, а сотні осіб продовжують помирати щодня. "Згідно з науковими оцінками, реальна кількість жертв щонайменше утричі вища", - каже професор Ян Конвалинка, що є заступником директора Карлового університету у Празі.

При цьому система охорони здоров'я у Чехії - на відносно високому рівні, економічні показники близькі до середніх для Євросоюзу, соціальна нерівність не є високою - загалом країна є другою за якістю життя у посткомуністичній Європі. Як це співвідноситься із великою кількістю жертв COVID-19?

Більшість експертів і аналітиків у Чехії звинувачують у катастрофічному перебігу пандемії уряд популістів під керівництвом олігарха Андрея Бабіша. "У ситуації, коли інші країни оголошували локдаун, у Чехії відбувалося пом'якшення. Це відбувалося як після останніх літніх канікул, так і перед Різдвом. І тепер уряд знову про це думає", - заявив в ефірі місцевого телебачення імунолог Чеської академії наук Вацлав Хорейши.

Іншою причиною високої кількості смертей осіб з коронавірусом є занадто слабкий контроль виконання чинних протиепідеміологічних обмежень, недостатнє виявлення ланцюгів захворювання, замалі обсяги тестування на COVID-19, а останнім часом - також і дедалі швидше поширення заразнішої та небезпечнішої "британської" мутації вірусу.

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Протест проти занадто суворого локдауну у Чехії у Празі в січні 2021 року

Протест проти "занадто суворого" локдауну у Чехії у Празі в січні 2021 року

Алкоголь, марихуана і цигарки як спосіб життя

Згідно з думкою експертів, нездоровий спосіб життя, притаманний багатьом чехам, також є важливою причиною для такої великої кількості летальних випадків у осіб з COVID-19. Із майже 200 літрами випитого пива із розрахунку на одну особу за рік, Чехія посідає перше місце у світі за обсягами споживання цього напою. Країна також є "європейським лідером ринку" за поширенням марихуани серед молоді. До того ж, у питанні куріння жителі Чехії посідають у Європі лідерські позиції.

У часи COVID-19 свої негативні наслідки для здоров'я демонструє і широко поширене у країні ожиріння. 57 відсотків жінок та 71 відсоток чоловіків у Чехії мають надлишкову вагу, через що жителі країни опинилися на першому місці у Європейському Союзі і за цим показником. Дослідження, які цитують у Міжнародній асоціації з дослідження ожиріння, вже у перші місяці пандемії продемонстрували чіткий взаємозв'язок між надмірною вагою та ризиком померти внаслідок COVID-19.

Вісім з десяти пацієнтів з COVID-19 мають надмірну вагу

"Ми були шоковані, коли виявили таке сильне співвідношення між часткою дорослих із надлишковою вагою у країні та кількістю смертей від COVID-19", - заявив у розмові з англійською газетою The Guardian головний автор цієї доповіді, доктор Тім Лобштейн. "Взаємозв'язок між ожирінням та летальністю при COVID-19 є чітким і серйозним", - такої думки притримується і директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус.

Чеські лікарі також намагаються попередити населення про ризики надлишкової ваги і ожиріння для інфікованих коронавірусом. "На жаль, Чеська Республіка є одним з рекордсменів щодо ожиріння у Європі, - каже у розмові з DW керівник національного Інституту інформації і статистики у сфері охорони здоров'я Ладіслав Душек. - Вісімдесят відсотків пацієнтів із коронавірусом, яких привозять у лікарні, мають ожиріння чи надмірну вагу".

Хворий на COVID-19 у реанімації Університетської лікарні імені Томаєра в Празі

Хворий на COVID-19 у реанімації Університетської лікарні імені Томаєра в Празі

Живіт як "значний ризик" ускладнень COVID-19

"Люди з надмірною вагою страждають найбільше", - заявила в ефірі чеського радіо керівниця клініки легеневих хвороб при Університетській лікарні імені Томаєра у Празі Мартіна Вашакова. "При цьому пандемія почалася рік тому, і відтоді кожен, хто має надлишкову вагу, може оцінити те, із яким ризиком він хоче зіткнутися у випадку COVID-19. Кожен міг би скинути кілограми. На жаль, я бачу, що натомість люди перебувають у стресі і їхня вага зростає".

За словами Вашакової, навіть той рівень ожиріння, який вважається у Чехії нормальним, насправді є небезпечним. "Живіт і для чоловіків, і для жінок означає підвищений ризик", - каже лікарка.

Надія на послаблення локдауну та кращу погоду

"Із надмірною вагою ризик взагалі захворіти на COVID-19 дуже сильно зростає, - каже дослідник проблеми ожиріння Йозеф Чупка у розмові з чеською щоденною газетою Deník N. - Коли людина із надлишковою вагою інфікується (коронавірусом - Ред.), є набагато вищий ризик потрапити у лікарню. А коли така особа потрапляє у лікарню, для неї є набагато вищим ризик опинитися у реанімації. Коли ж вона опиняється у реанімації, то ризик померти також є набагато вищим".

Частиною проблеми, на думку Чупки, є те, що обмежувальні заходи, через які заняття спортом у закритих приміщеннях було забороненим, а споживання алкоголю та частка людей із ожирінням у Чеській Республіці збільшилися, зіграли негативну роль у поширенні пандемії. У середині квітня локдаун у країні має бути пом'якшеним, що разом із весняною погодою створить більше можливостей для занять спортом на вулиці і таким чином збільшить шанси на зменшення ваги. Чеські лікарі впевнені: в боротьбі з коронавірусом кожен кілограм - на вагу золота.

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  • Пес на тлі повідомлення про заходи проти поширення коронавірусу

    Із собакою і карантин не страшний

    COVID-19 мене не турбує

    Чи може собака підхопити коронавірус і передати його людині? За даними Інституту здоров'я тварин імені Фрідріха Леффлера, не було зафіксовано жодного випадку подібного зараження чи передачі інфекції. Теоретично збудник може потрапити на хутро собаки, коли її гладить інфікована коронавірусом особа. Але ризик передачі інфекції низький, зазначають науковці.

  • Чоловік в масці й рукавичках фотографується з собакою в Лівані

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    Фото з домашнім улюбленцем

    Собака й господар: у часи пандемії COVID-19 ці стосунки можуть виявитися міцними, як скеля. У Лівані господар позує зі своїм псом перед скелею Рауш. Символ Бейрута, який також називають "голубиною скелею", можна побачити безпосередньо з набережної ліванської столиці. Тут щорічно проводилися змагання зі стрибків у воду.

  • Перехожий у Каракасі намагається захистити себе та свого собаку за допомогою власноруч пошитих масок

    Із собакою і карантин не страшний

    Освідчення в жовтому

    Президент Венесуели Ніколас Мадуро запровадив у країні карантин одразу після реєстрації першого випадку інфікування коронавірусом у середині березня. Система охорони здоров'я Венесуели перебувала на межі колапсу ще до епідемії COVID-19. У лікарнях бракує мила, засобів дезінфекції й захисного одягу. Цей перехожий у Каракасі намагається захистити себе та свого собаку за допомогою саморобних масок.

  • Чоловік із собакою віддаляються на майже порожньому поромі від Сієтла

    Із собакою і карантин не страшний

    Геть із міста!

    Апокаліптична сцена: чоловік із собакою віддаляються на майже порожньому поромі від Сієтла, що видніється на горизонті. У США коронавірус значною мірою зупинив громадське життя, і рух поромів працює в обмеженому режимі. Кількість інфікованих у країні швидко зростає.

  • Жінка з собакою

    Із собакою і карантин не страшний

    Мій пес, моя душа

    У Німеччині не потрібно мати собаку, аби витримати запроваджені для боротьби з коронавірусом заходи. У країні з середини березня діють обмеження соціальних контактів, однак заборони на вихід із дому без поважної причини немає. Вийти на прогулянку можна - самому або удвох. І, звичайно ж, із чотирилапим другом.

    Автор: Астрід Пранґе, Олексій Яковійчук


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Докладно

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Як зайва вага зробила Чехію лідером за летальністю COVID-19

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