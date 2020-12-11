Як зайва вага зробила Чехію лідером за летальністю COVID-19

За кількістю смертей з коронавірусом у пропорції до загальної кількості мешканців країни Чехія є чемпіоном світу: згідно з офіційною статистикою чеського міністерства охорони здоров'я, до кінця березня у країні від чи з COVID-19 померли 27918 людей, а сотні осіб продовжують помирати щодня. "Згідно з науковими оцінками, реальна кількість жертв щонайменше утричі вища", - каже професор Ян Конвалинка, що є заступником директора Карлового університету у Празі.

При цьому система охорони здоров'я у Чехії - на відносно високому рівні, економічні показники близькі до середніх для Євросоюзу, соціальна нерівність не є високою - загалом країна є другою за якістю життя у посткомуністичній Європі. Як це співвідноситься із великою кількістю жертв COVID-19?

Більшість експертів і аналітиків у Чехії звинувачують у катастрофічному перебігу пандемії уряд популістів під керівництвом олігарха Андрея Бабіша. "У ситуації, коли інші країни оголошували локдаун, у Чехії відбувалося пом'якшення. Це відбувалося як після останніх літніх канікул, так і перед Різдвом. І тепер уряд знову про це думає", - заявив в ефірі місцевого телебачення імунолог Чеської академії наук Вацлав Хорейши.

Іншою причиною високої кількості смертей осіб з коронавірусом є занадто слабкий контроль виконання чинних протиепідеміологічних обмежень, недостатнє виявлення ланцюгів захворювання, замалі обсяги тестування на COVID-19, а останнім часом - також і дедалі швидше поширення заразнішої та небезпечнішої "британської" мутації вірусу.

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Алкоголь, марихуана і цигарки як спосіб життя

Згідно з думкою експертів, нездоровий спосіб життя, притаманний багатьом чехам, також є важливою причиною для такої великої кількості летальних випадків у осіб з COVID-19. Із майже 200 літрами випитого пива із розрахунку на одну особу за рік, Чехія посідає перше місце у світі за обсягами споживання цього напою. Країна також є "європейським лідером ринку" за поширенням марихуани серед молоді. До того ж, у питанні куріння жителі Чехії посідають у Європі лідерські позиції.

У часи COVID-19 свої негативні наслідки для здоров'я демонструє і широко поширене у країні ожиріння. 57 відсотків жінок та 71 відсоток чоловіків у Чехії мають надлишкову вагу, через що жителі країни опинилися на першому місці у Європейському Союзі і за цим показником. Дослідження, які цитують у Міжнародній асоціації з дослідження ожиріння, вже у перші місяці пандемії продемонстрували чіткий взаємозв'язок між надмірною вагою та ризиком померти внаслідок COVID-19.

Вісім з десяти пацієнтів з COVID-19 мають надмірну вагу

"Ми були шоковані, коли виявили таке сильне співвідношення між часткою дорослих із надлишковою вагою у країні та кількістю смертей від COVID-19", - заявив у розмові з англійською газетою The Guardian головний автор цієї доповіді, доктор Тім Лобштейн. "Взаємозв'язок між ожирінням та летальністю при COVID-19 є чітким і серйозним", - такої думки притримується і директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус.

Чеські лікарі також намагаються попередити населення про ризики надлишкової ваги і ожиріння для інфікованих коронавірусом. "На жаль, Чеська Республіка є одним з рекордсменів щодо ожиріння у Європі, - каже у розмові з DW керівник національного Інституту інформації і статистики у сфері охорони здоров'я Ладіслав Душек. - Вісімдесят відсотків пацієнтів із коронавірусом, яких привозять у лікарні, мають ожиріння чи надмірну вагу".

Хворий на COVID-19 у реанімації Університетської лікарні імені Томаєра в Празі

Живіт як "значний ризик" ускладнень COVID-19

"Люди з надмірною вагою страждають найбільше", - заявила в ефірі чеського радіо керівниця клініки легеневих хвороб при Університетській лікарні імені Томаєра у Празі Мартіна Вашакова. "При цьому пандемія почалася рік тому, і відтоді кожен, хто має надлишкову вагу, може оцінити те, із яким ризиком він хоче зіткнутися у випадку COVID-19. Кожен міг би скинути кілограми. На жаль, я бачу, що натомість люди перебувають у стресі і їхня вага зростає".

За словами Вашакової, навіть той рівень ожиріння, який вважається у Чехії нормальним, насправді є небезпечним. "Живіт і для чоловіків, і для жінок означає підвищений ризик", - каже лікарка.

Надія на послаблення локдауну та кращу погоду

"Із надмірною вагою ризик взагалі захворіти на COVID-19 дуже сильно зростає, - каже дослідник проблеми ожиріння Йозеф Чупка у розмові з чеською щоденною газетою Deník N. - Коли людина із надлишковою вагою інфікується (коронавірусом - Ред.), є набагато вищий ризик потрапити у лікарню. А коли така особа потрапляє у лікарню, для неї є набагато вищим ризик опинитися у реанімації. Коли ж вона опиняється у реанімації, то ризик померти також є набагато вищим".

Частиною проблеми, на думку Чупки, є те, що обмежувальні заходи, через які заняття спортом у закритих приміщеннях було забороненим, а споживання алкоголю та частка людей із ожирінням у Чеській Республіці збільшилися, зіграли негативну роль у поширенні пандемії. У середині квітня локдаун у країні має бути пом'якшеним, що разом із весняною погодою створить більше можливостей для занять спортом на вулиці і таким чином збільшить шанси на зменшення ваги. Чеські лікарі впевнені: в боротьбі з коронавірусом кожен кілограм - на вагу золота.