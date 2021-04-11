Коронавірус: у Чехії послабили карантин попри високі показники заражень

У Чехії, яка є однією з найбільш уражених коронавірусною інфекцією країн у Європі, з понеділка, 12 квітня, набули чинності перші послаблення карантинних обмежень. Для першокласників запровадили так зване змінне навчання - чергування через тиждень очних та дистанційних занять. У школах обов'язковими є регулярні швидкі тести на антиген. Про проблеми у перший день після відновлення навчання не повідомляли. Також мають змогу знову відвідувати дитячі садочки найстарші діти молодшого віку - за умови дотримання жорстких гігієнічних норм.

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У зв'язку з завершенням дії надзвичайного стану після понад шести місяців втрачає чинність заборона залишати помешкання уночі та пересуватися за межі свого району проживання. Поліція має намір задіяти сили, що вивільняються через ці послаблення, для контролю за дотриманням інших карантинних норм, які діятимуть й надалі. Інтенсивність контролю не буде послаблено, зазначив речник чеської поліції, повідомляє інформагенція dpa.

Чимало інших обмежувальних заходів, як-от закриття готелів та ресторанів, залишається в силі. Подальші послаблення влада Чехії має намір запроваджувати з інтервалом у два тижні, аби мати змогу краще оцінити наслідки попередніх кроків, сказав міністр промисловості та торгівлі країни Карел Гавлічек.

При цьому показники поширення коронавірусної інфекції у країні, попри суттєве падіння останнім часом, залишаються високими. 12 квітня у країні повідомили про 976 нових випадків зараження за попередню добу, що є найнижчим числом із середини вересня минулого року. На початку березня число нових випадків на добу сягало 15 тисяч. Показник кількості нових випадків на 100 тисяч населення за останні сім днів становить у Чехії 250. У Німеччині ж, для порівняння, - 136. У країні проживають понад 10,5 мільйона людей.

Найвищий у світі рівень смертності, пов'язаної з коронавірусом

При цьому Чехія, за даними Університету Джонса Хопкінса (США), лідирує у світі за рівнем смертності, пов'язаної з коронавірусом. У країні від початку пандемії померли близько 28 тисяч людей, у яких підтвердили інфікування, що становить 261 людину на 100 тисяч населення. Після Чехії за цим показником йдуть Сан-Марино (252), Угорщина (238), Боснія і Герцеговина (220), Чорногорія (219), Бельгія (205), Болгарія (204), Північна Македонія (201), Словенія (199) та Словаччина (193).

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Більшість місцевих експертів у катастрофічному перебігу пандемії звинувачує популістський уряд Андрея Бабіша, який вдався до значних послаблень обмежень під час літніх канікул минулого року та перед Різдвом. Серед інших причин, які називають, - слабкий контроль за дотриманням протиепідемічних правил та стрімке поширення британського варіанту коронавірусу.

Утім, експерти звертають увагу й на не надто здоровий спосіб життям чехів. Країна посідає перше місце у світі за споживанням пива на душу населення (близько 200 літрів на рік), чехи - лідери у Європі за часткою населення, яке курить, а також страждає від ожиріння: 57 відсотків жінок та 71 відсоток чоловіків мають зайву вагу. За даними наукових досліджень, зайва вага збільшує ризик померти у разі зараження коронавірусом. Як стверджують чеські лікарі, 80 відсотків пацієнтів, що були доправлені у лікарні з COVID-19, мали зайву вагу.