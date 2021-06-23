Особливості сучасного авторинку ФРН. Які авто купують німці

Стрімкі зміни структури попиту на тлі вкрай низьких продажів внаслідок гострого дефіциту комплектуючих за зростання цін і прибутку. Так можна коротко охарактеризувати дуже специфічні підсумки 2021 року для німецького автомобільного ринку та автопромисловості Німеччини.

Найгірший показник збуту авто з часу возз'єднання Німеччини

Перша особливість року, що завершився: відбулося чергове скорочення найбільшого автомобільного ринку Європи.

Число зареєстрованих у ФРН нових легкових авто впало порівняно з дуже слабким попереднім роком ще на 10 відсотків і становило 2,62 мільйона одиниць, повідомило Федеральне автотранспортне відомство (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA). Це найгірший валовий показник від часу возз'єднання Німеччини в 1990 році.

Водночас знизився й експорт німецьких автомобілів, тому з конвеєрів автозаводів на території ФРН зійшло приблизно три мільйони автомобілів - як мінімум на 10 відсотків менше, ніж роком раніше.

BMW випередив Mercedes-Benz у преміум-сегменті

Таке різке падіння виробництва та збуту значним чином викликане другою специфічною особливістю останніх приблизно півтора року - безпрецедентним дефіцитом комплектуючих, насамперед - мікрочипів, що виник через порушення глобальних ланцюгів постачання під час пандемії COVID-19.

У жовтні 2021 року на головному заводі BMW у Мюнхені розпочалось серійне виробництво електромобіля BMW i4

З цією проблемою зіткнулася вся світова автопромисловість, заводам повсюди довелося тимчасово зупиняти конвеєри, однак у Німеччині автовиробники постраждали від цих перебоїв ще більше, ніж в інших країнах. Такого висновку дійшли автори дослідження, проведеного під керівництвом професора Фердінанда Дуденгеффера (Ferdinand Dudenhöffer), директора дослідницького інституту CAR (CAR - Center Automotive Research) у Дуйсбурзі.

Проте концерн BMW впорався з цією кризою, схоже, краще, ніж його головний конкурент Mercedes-Benz. У будь-якому разі, автовиробник з Мюнхена повідомив, що встановив у 2021 році фірмовий рекорд зі збуту - він продав по всьому світу понад 2,2 мільйона автомобілів і, таким чином, посів перше місце в глобальному преміум-сегменті, залишивши позаду Audi, а також Mercedes-Benz, продажі якого впали на п'ять відсотків до 2,05 мільйона одиниць.

Через дефіцит мікрочипів подорожчали нові автомобілі

Незважаючи на зниження валових показників, більшість німецьких автовиробників закінчила рік, мабуть, з хорошими й навіть відмінними фінансовими результатами.

Мікрочипи: ці малі деталі створили для світового автопрому великі проблеми

Детальні звіти з'являться пізніше, однак, наприклад, для Audi перша половина минулого року виявилася рекордно прибутковою, а в жовтні компанія підвищила прогноз норми прибутку на весь рік.

Річ у тому, що за умов дефіциту чипів цей автовиробник, як і його конкуренти, встановлював наявні мікросхеми насамперед на найбільш дорогих і прибуткових моделях. До того ж, через вимушене скорочення виробництва попит на ринку перевищив пропозицію, замовлені машини довелося чекати часом місяцями, і це дозволило автовиробникам не лише відмовитися від різних знижок покупцям, а й підвищити ціни на свою продукцію.

Зростання цін на вживані автомобілі в Німеччині

Ще однією особливістю минулого року став бум вживаних авто й помітне зростання цін на них на німецькому та інших ринках, викликане, знову ж таки, скороченням виробництва нових машин через брак комплектуючих.

Зростання цін на потримані авто різко підвищив прибутковість автомобільного лізингу

Внаслідок цього фінансовий підрозділ концерну Volkswagen налаштувався на найвищий річний прибуток у своїй історії, оскільки зіткнувся з великим попитом на автомобілі, котрі клієнти повертали після закінчення лізингових контрактів.

Такі дво- чи трирічні авто охоче купували, зокрема, численні фірми. Зазвичай вони купують або беруть у лізинг для своїх співробітників нові автомобілі, проте за умов дефіциту не змогли або не захотіли чекати. Тут слід враховувати, що в Німеччині корпоративні клієнти відіграють важливу роль на автомобільному ринку. Так, у 2021 році, за даними відомства KBA, 65,4 відсотква від усіх нових автомобілів було зареєстровано на юридичних та лише 34,6 відсотка - на фізичних осіб.

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Двигуни внутрішнього згоряння стрімко здають позиції у ФРН

Проте чи не ключовою особливістю минулого року на автомобільному ринку Німеччини стала стрімка зміна структури попиту на різні типи двигунів. Популярність машин з гібридними та електричними двигунами зростала буквально з кожним місяцем, а авто з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) продовжували здавати позиції.

Особливо це стосується дизельних двигунів. Лише кілька років тому приблизно кожне друге нове легкове авто, що його реєстрували в Німеччині, працювало на дизелі. У 2021 році - вже лише кожне п'яте (20 відсотків). Водночас частка бензинових двигунів скоротилася з 46,7 відсотка у 2020 році до 37,1 відсотка, свідчить статистика KBA. Таким чином, традиційними двигунами внутрішнього згоряння було оснащено минулого року лише 57,1 відсотка нових авто.

Отже, майже 43 відсотки легкових машин, що вперше виїхали в 2021 році на дороги ФРН, мали альтернативні двигуни. Найбільш затребуваними в цьому сегменті залишалися автомобілі з різними гібридними технологіями, що поєднують ДВЗ та електродвигун. Їхні продажі зросли на 43 відсотків і досягли майже 754,6 тисячі одиниць, або 28,8 відсотка. При цьому 325,4 тисячі становили плагін-гібриди PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), у яких електродвигун заряджається не під час руху, а за допомогою кабелю від мережі.

Водночас продаж повністю електричних авто BEV (Battery Electric Vehicle) зріс за рік на 83,3 відсотка і досяг майже 356 тисяч, забезпечивши таким чином частку в 13,6 відсотка. Виходить, що електромобілі BEV купували торік у ФРН дещо частіше, ніж плагін-гібриди PHEV.

Гібридними двигунами оснащені тепер автомобілі багатьох виробників, у тому числі Porsche Panamera

Що ж стосується автомобілів з альтернативними двигунами, котрі працюють на газі, то вони залишаються на німецькому ринку маргіналами, причому змагання між зрідженим (LNG) та стислим (CNG) газом останній явно програє.

Так, збут нових авто, що використовують стислий природний газ, упав більш ніж на 45 відсотків до 3916 одиниць - це становить лише 0,1 відсотка частки ринку нових машин. На цьому тлі зростання продажів автомобілів на зрідженому газі на 54,6 відсотка до 10118 одиниць виглядає успіхом, хоча частка цього типу двигунів не перевищила на німецькому ринку і 0,4 відсотка.

SUV - найпопулярніший у Німеччині клас автомобілів

Зі статистики KBA також випливає, що в Німеччині скорочується сегмент класичних автомобілів середнього класу. Німецькі покупці дедалі частіше воліють або більш дорогі, або значно дешевші моделі. В результаті в 2021 році у ФРН в умовах падіння ринку зростали, з одного боку, продажі мініавтомобілів, а з іншого - машин представницького класу та SUV.

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